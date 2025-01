Apex Legends: reportan que tu progreso no se guarda

Los jugadores de Apex Legends están teniendo problemas en subir de nivel dentro del juego. No, no es por una cuestión de habilidad. Todo parece indicar que hay un bug dentro ocasionando que todo el progreso que hagas no se quede guardado.

Uno de los jugadores que reclama cuenta su caso: "Hoy he empezado el juego como de costumbre y he jugado durante más de una hora. Cerré el juego y volví para encontrar que todo se había reiniciado al progreso del día anterior, como si no hubiera jugado hoy. Así que volví a jugar y cerré mi PS4 y luego quise volver a jugar a Apex, para descubrir que volvía a perder todo el progreso reciente, como si el juego estuviera atascado en el día de ayer y se negara a seguir cualquier nuevo progreso".