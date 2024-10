eFootball consigue su primera liga, pero hay un detalle...

Fuente: Konami

De esta forma, los jugadores de la MLS aparecerían bajo el manto de un equipo ficticio. En el pasado, ya ha sucedido algo similar con el tema de las licencias, y a Konami no le ha quedado de otra que utilizar logos y nombres falsos. Por supuesto que, las reacciones no se han hecho esperar, y varios fans cuestionan el trato que ha hecho la compañía de no asegurarse la licencia completa de la liga MLS.