Dota 2: Virtus.pro asegura que es víctima del “cancel culture”

"No podemos tolerar este tipo de comportamiento", señaló la organización rusa en un comunicado. "No hay razones racionales para suspendernos de los torneos, más allá de prejuicios y presión externa. Pasó en Dubai con un evento de WePlay, y sigue pasando".

Foto: Captura

"Lo que estamos enfrentando es un clásico caso de la cultura de la cancelación. Sin embargo, en este caso, no hay ultimatums que nos pidan realizar alguna acción específica. Es por eso que no responderemos a las agresiones con nuestras propias agresiones, es decir, no le prohibiremos a nuestros jugadores participar en torneos. Ellos pasan mucho tiempo tratando de convertirse en pro players, y a diferencia de ciertos organizadores de torneos, no estamos listos para invalidar el esfuerzo de otras personas".