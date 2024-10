Counter-Strike tendría su primer major presencial desde el 2019

Foto: Valve

Cabe resaltar que, si es que el major no se llega a realizar en Suecia, no sería la primera vez que sucede algo así este año. De hecho, The International 10, el evento más importante del año para la escena competitiva de Dota 2, anteriormente iba a ser en Estocolmo, pero el gobierno lamentablemente no quiso ofrecerle al evento los permisos correspondientes.