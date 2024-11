The King of Fighters 15 ya tiene fecha de estreno

Tras haber sido retrasado en junio de este año. SNK finalmente le pone fecha a The King of Fighters 15, uno de los regresos más esperados para los fans de los juegos de pelea. Este nuevo título saldrá el próximo 17 de febrero de 2022 y llegará tanto a consolas de pasada generación (PS4, Xbox One), nueva generación (PS5, Xbox Series X|S) y PC.

Yasuyuki Oda, conocido por estar involucrado en The King of Fighters XIV y Garou: Mark of the Wolves será el productor, mientras que como director de juego se encuentra Eisuke Ogura, reconocido por ser el principal ilustrador de "Neo Geo Battle Colliseum". Finalmente, Tomohiro Nakata es el ilustrador de KOF 15 después de haber trabajado en el mismo rubro para The King of Fighters All Star, el juego para celulares.