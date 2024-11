El Fedelobo estará en un videojuego mexicano

El Fedelobo, uno de los youtubers mexicanos más importantes de videojuegos, confirmó en sus redes sociales que estará presente en un próximo videojuego realizado en su país llamado " Mictlán: An Ancient Mythical Tale ".

La participación de El Fedelobo será la de ser un personaje no jugable llamado " Calupoh Keeper ". A través de su cuenta de Instagram , el youtuber compartió las primeras imágenes de cómo lucirá su personaje:

Foto: Meta Studios

El estudio a cargo de "Mictlán: An Ancient Mythical Tale" se llama Meta Studios, una desarrolladora independiente fundada en 2014. Este será su primer videojuego, y de momento no cuentan con fecha de lanzamiento. Además de PC, todo parece ser que hay miras de lanzarlo en otras plataformas como PlayStation.

Fedelobo no será el único youtuber en aparecer, también lo hará el creador de contenidos llamado "Luisito Rey", quien también será un personaje dentro del videojuego. En su caso, no se ha especificado si será personaje jugable o no.