Free Fire: fecha y hora del nuevo parche OB30

Este 28 de septiembre, Garena lanzará una de las actualizaciones más importantes de Free Fire, dado que, no solo contaremos con actualizaciones para personajes o equilibrio de armas, también está todo preparado para el estreno de "Free Fire Max", la versión con mejores gráficos del BR, pensada en aquellos usuarios que buscaban una mejora sustancial para uno de los títulos más jugados en celulares.

Foto: Garena Free Fire

Por otro lado, Garena está preparando la llegada de una nueva colaboración con Venom y Carnage de Marvel, a propósito de la próxima película "Venom: Let there Be Carnage", que saldrá en cines este 1 de octubre. La semana pasada se empezó a filtrar los accesorios temáticos de este crossover como una aeronave con imágenes de ambos personajes y polos con el rostro y logo de Venom.