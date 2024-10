Mortal Kombat: A Keanu Reeves no le gustaría ver a Neo ni John Wick

Foto: Difusión

A raíz de la próxima película Matrix Resurrecciones, le preguntaron al actor que es lo que opinaba de ver a sus personajes dentro de juegos como Mortal Kombat. De acuerdo a Reeves, si de él dependiera, las colaboraciones no se darían nunca. Principalmente porque John Wick y Neo son algo completamente distinto a lo que Mortal Kombat es. Sin embargo, no duda en alabar el juego de peleas diciendo que es " sorprendente en muchos sentidos ".

No suena del todo descabellado que John Wick pueda llegar a MK. Estamos hablando de un personaje que en sus películas no duda en acabar con sus enemigos utilizando cualquier método. Si alguien como John Rambo pudo estar en Mortal Kombat 11, definitivamente John Wick podría incluirse en una futura entrega.

Foto: Difusión

Por otro lado, no hay que olvidarnos que Matrix es una propiedad de Warner Bros. y no sería tan complicado incluirlo en juegos. Quizás no en Mortal Kombat, pero si podríamos verlo en el recientemente anunciado MultiVersus, el Smash Bros. de WB. Además, está el antecedente de que Ed Boon, co-creador de Mortal Kombat y líder de NetherRealm Studios, mencionó en una oportunidad que le hubiera gustado tener a ambos personajes en MK. Sin embargo, nunca explicó porque decidió no incluirlos.