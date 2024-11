League of Legends: Uzi regresa al competitivo después de 2 años

Jian " Uzi " Zi-Hao regresará a la escena competitiva de League of Legends , después de haberse tomado un descanso de 2 años. En 2022, estará jugando para Bilibili Gaming.

Uzi se retiró en el año 2020, después de revelar que estaba teniendo problemas de salud. Es por ello que dio prioridad a recuperarse completamente, para ver a futuro si iba a continuar dedicándose a League of Legends de manera profesional.

Foto: Difusión

A pesar de no haber ganado un Worlds, Uzi es considerado por muchos fans como uno de los mejores jugadores del mundo. Apodado como el "Golden Boy de LoL", el pro player es el último miembro de la nueva alienación que prepara Bilibili Gaming para la temporada 2022.

Riot anunció que están abriendo una nueva oficina en Seattle con la que pretenden ampliar el desarrollo de múltiples videojuegos, incluyendo su ambicioso MMO de League of Legends, que fue anunciado en el año 2019.

Foto: Composición

Los desarrolladores en esta oficina no solo estarán al pendiente de dicho proyecto, también darán soporte a juegos ya lanzados como VALORANT, y League of Legends. Se espera también darle prioridad a Project L, el juego de peleas donde podrás escoger a los campeones de LoL. Dicho juego, aún está en producción, y no cuenta con fecha de lanzamiento.