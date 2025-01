Hogwarts Legacy: juego ambientado en el mundo de Harry Potter saldría en septiembre

Warner Bros. ha querido asegurar a la gente que tanto Hogwarts Legacy como Gotham Knights no se retrasarán hasta 2022, mencionando sus fechas de lanzamiento a través de varios artículos y durante entrevistas. De hecho, la compañía cada vez está más cerca de cumplir con su objetivo, ya que todo indicaría que la fecha de lanzamiento de Hogwarts Legacy es el 1 de septiembre , debido a una pista que se ha encontrado en un inusual lugar.

Según varios informes, Insight Editions publicará The Art and Making of Hogwarts Legacy, un libro con imágenes del juego, en septiembre. La Biblioteca Rowling informa que el libro se lanzará el 1 de septiembre.