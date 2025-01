Mortal Kombat: Sus creadores aún no pueden revelar en que trabajan

Desde que en 2020 se lanzará la Ultimate Edition de Mortal Kombat 11, no hemos tenido novedades respecto a cuál será el próximo videojuego de Ed Boon, co-creador de la saga y su equipo NetherRealm Studios. El año pasado hubo numerosos rumores, desde un hipotético MK12, Injustice 3 e incluso un juego de peleas de Marvel.

Boon estuvo conversando recientemente con la revista Game Informer donde el tema principal se centró en su larga carrera dentro de la industria de los videojuegos, así como hablar de varios temas relacionados a Mortal Kombat como haber sido responsable de la frase más icónica de Scorpion: "Get over here".