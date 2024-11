Hogwarts Legacy se mostrará en un nuevo State of Play

Foto: Difusión

Desde Warner Bros. recalcan que el tráiler de Hogwarts Legacy fue visto más de 28 millones de veces en el canal de Youtube de PlayStation. Asimismo, prometen que irán compartiendo novedades este año. Hasta el momento, no han revelado cuál será su fecha de lanzamiento, pero, de acuerdo al libro "The Art and Making of Hogwarts Legacy" el videojuego llegaría en algún momento de septiembre. Suponemos que en el State of Play saldremos de duda.