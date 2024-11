Sniper Elite 5 ya tiene fecha de lanzamiento

La icónica cámara de muerte de Sniper Elite está de regreso y esta vez completamente mejorada. Ahora, las pistolas y ametralladoras activarán esta opción, ya no limitándose únicamente a los rifles de francotirador. Podrás ver cómo los huesos u órganos de los enemigos quedan hecho trizas después de un disparo mortal.

Sniper Elite 5 llegará este 26 de mayo y lo hará en múltiples plataformas como PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Además, estará disponible en el servicio de suscripción de Xbox Game Pass desde el día de su lanzamiento, por lo que no hay excusas de no perderse esta nueva entrega.