Tunic: El juego estilo Zelda que está dando de que hablar

Uno de los videojuegos independientes que está dando de que hablar en las últimas horas es Tunic , un videojuego de aventura isométrica desarrollado por Andrew Shouldice y publicado por su propio estudio conocido como Finji. Originalmente, el proyecto se anunció en 2017 como exclusivo de Xbox One.

" Solía pensar que no hay secretos en este videojuego, porque conozco todo. Ahora que Tunic se acabó, Es tan reconfortante ver que la gente está encantada con todas las cosas que hemos escondido " expresa el desarrollador. Shouldice es el único miembro de su estudio, y por su cuenta se encargó del juego, lo que indudablemente le da mayor valor.

Desde una perspectiva isométrica, el juego es protagonizado por un zorro antropomórfico, con quien podrás interactuar con objetos y luchar contra enemigos. La inspiración en The Legend of Zelda están presentes ya que cuentas con un progreso limitado a ciertas áreas del mundo hasta que hayas recogido una nueva arma o habilidad.

Foto: Difusión

"Realmente hay mucho que encontrar, y espero que los jugadores sientan la clase de maravilla en la que se inspiró este juego. Estoy muy orgulloso de lo que hemos creado, y no puedo esperar a que todos salgan a explorar" dice su creador. Como dijimos líneas arriba, Tunic está entre lo más vendido de Steam, solo por debajo de Elden Ring, el nuevo juego de FromSoftware. Otros títulos dentro de la categoría están It Takes Two, Monster Hunter Rise y Core Keeper.