Caen los servidores de Among Us por ataque de hackers

2020 fue el año de Among Us . Nadie quería perderse el " nuevo " juego de moda, a pesar de que estábamos hablando de un título lanzado en 2018. Sin embargo, fue gracias a creadores de contenido que hicieron notar la presencia de este título a millones de personas, más aún, durante una época donde la pandemia por la COVID-19 recién empezaba a nivel mundial.

Innersloth, creadores del multijugador, siempre han mantenido una comunicación muy buena con su comunidad, al punto de estar pendiente de las solicitudes que piden en relación a nuevo contenido como mapas o personajes. Los desarrolladores saben perfectamente qué es lo que la gente demanda, y no dudan en hacerlo realidad, aunque demoren unos cuántos meses.

Foto: Twitter

Es cierto que Among Us actualmente ya no tiene ese nivel de popularidad que años atrás tenía, y solo se han quedado quienes verdaderamente siguen disfrutando de cada partida junto a sus amigos o desconocidos. Lamentablemente, esta diversión se vio estropeado en los últimos días tras haberse detectado un ataque de hackers a los servidores, provocando que sea imposible jugar de manera estable.