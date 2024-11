Audífonos Razer salvan la vida de gamer de una bala pérdida

Foto: Composición

Para dar mayor contexto, Enough_Dance_956 contó lo sucedido: "Miércoles, 10:30 a.m., una bala pérdida atravesó mi ventana y golpeó en mis audífonos razer que estaba en mi cabeza. Si no fuera porque son de buena calidad, ahora sería un chico muerto a la edad de 18 años. No puedo imaginar todo el dolor que mi familia y amigos hubieran pasado".