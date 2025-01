Escena desgarradora: inmigrantes rompen en llanto tras cierre de CBP One en frontera de Texas

En la frontera de Texas, una escena desgarradora conmociona al mundo: inmigrantes , llenos de esperanza, caen en llanto al enterarse del cierre de CBP One, el sistema que les ofrecía una oportunidad para ingresar a EE. UU. El sueño de una vida mejor se desvanece.

"Lo único que hizo fue evitar la responsabilidad de proporcionar la identificación y los antecedentes penales. Esa aplicación estaba lejos de ser la manera correcta", indicaron los cibernautas en la red social 'X' tras cierre de la CBP One.

Bajo la presidencia de Joe Biden, se destacó la creación de la aplicación CBP One, una herramienta diseñada para agilizar las solicitudes de asilo y las citas en la frontera sur. No obstante, con el regreso de Donald Trump al poder, la situación ha dado un giro radical, y la app ya no está disponible para los migrantes.