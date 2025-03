¡Presta atención! Este es el riguroso proceso de investigación que afrontan los migrantes deportados, según Donald Trump

PUEDES VER: ESTAS personas NO recibirán el cheque de estímulo DODGE según propuesta de Estados Unidos

El mandatario aclaró que la investigación sobre los migrantes no se detendrá, y aseguró que no se permitirán fallos en la identificación de aquellos que pudieran estar involucrados con organizaciones criminales. "No queremos cometer ese tipo de error", afirmó Trump, al tiempo que reafirmó su postura sobre la peligrosidad del Tren de Aragua, a quien describió como un grupo "grupo realmente peligroso" que opera tanto en América Latina como en otras partes del mundo.