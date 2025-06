Donald Trump es ABUCHEADO por el público en el estreno del famoso musical 'Los Miserables' en el Kennedy Center

Donald Trump vivió un tenso momento durante el estreno de Los Miserables en el Kennedy Center, donde fue recibido con abucheos por parte del público presente. El presidente, conocido por sus posturas controvertidas, no pasó desapercibido en el evento cultural. La reacción de la audiencia subraya el rechazo que aún genera en sectores de la sociedad.

¿Donald Trump fue abucheado en el estreno del musical 'Los Miserables'?

En el estreno musical de Los Miserables en el Kennedy Center, Donald Trump sorprendió a todos con su visita junto a su esposa, Melania Trump, lo que generó una mezcla de abucheos y aplausos por el público asistente de la famosa obra, reflejando el descontento que tiene parte de la ciudadanía con sus políticas gubernamentales.

"No podría importarme menos (...) sinceramente no podría, todo lo que hago es dirigir bien el país. Las cifras económicas las has visto hoy, están batiendo récords. Hemos recibido 88, 000 millones de dólares en aranceles en dos meses, mucho más de lo que nadie esperaba", respondió Trump a los periodistas en la alfombra roja, acompañado de su esposa Melania, frente a la pregunta de que habían rumores de que algunos actores podrían boicotear la noche.

¿Cuál es la trama del musical 'Los Miserables'?

Los Miserables cuenta la historia de Jean Valjean, un hombre que es sentenciado por robar pan para alimentar a su familia, y su esfuerzo por redimirse mientras huye del inflexible inspector Javert. La trama se sitúa durante la Revolución Francesa y aborda temas como la justicia, el amor, el sacrificio y la resistencia frente a la opresión.

A través de varios personajes, el musical retrata la lucha por la libertad y la dignidad humana en un mundo lleno de desigualdad. Asimismo, hay varias películas de Hollywood sobre Los Miserables. Una de las más conocidas es la que es dirigida por Tom Hooper y protagonizada por la famosa actriz, Anne Hathaway, al lado de Hugh Jackman en el papel de Jean Valjean.