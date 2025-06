Inmigrantes de Florida EN RIESGO: Ron DeSantis confirma que respaldaría a conductores que ATROPELLAN A MANIFESTANTES

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, generó controversia tras declarar en el podcast Rubin Report que los conductores estarían en su derecho de atropellar a manifestantes si sienten que su seguridad está en riesgo. Sus palabras se dan en un contexto de creciente tensión social, justo antes de las protestas del movimiento 'No Kings', que se esperan en varias partes del país, incluido el sur de Florida.

Estas manifestaciones coinciden con el cumpleaños de Donald Trump y el Día de la Bandera. Para muchos, las declaraciones de DeSantis parecen alentar la violencia en las calles.

El contexto detrás de las declaraciones de Ron DeSantis

Según comentó la oficina del gobernador a Straight Arrow News, Ron DeSantis, gobernador de Florida, asegura que los conductores no serán considerados responsables si, por temor a su seguridad, atropellan a manifestantes que bloqueen carreteras. Esto se ampara en la llamada 'Ley de Lucha contra el Desorden Público', aprobada en 2021.

Esta ley endureció las penas por protestas violentas, penalizó los actos de intimidación en grupo y brinda inmunidad civil a quienes escapan de bloqueos en la vía.

Aunque la norma fue cuestionada por presuntamente violar la Primera Enmienda y un juez bloqueó partes clave ese mismo año, en 2024 la Corte Suprema de Florida la ratificó al determinar que no afecta el derecho a realizar protestas legales. Con esto, DeSantis refuerza un mensaje que busca restar legitimidad a las manifestaciones pacíficas.

¿Pueden los conductores en Florida atropellar a manifestantes de 'No Kings' si temen por su seguridad?

Mark Eiglarsh, un abogado defensor de Miami, comentó a NBC 6 South Florida que la forma en que DeSantis interpreta el derecho a usar fuerza letal es preocupante. Eiglarsh explica que, en Florida, la ley de defensa propia solo se puede aplicar cuando realmente existe un temor justificado de que alguien pueda morir o sufrir un daño físico grave.

Esto quiere decir que los conductores no pueden usar la violencia contra los manifestantes solo por estar ahí. La preocupación es que este tipo de declaraciones podría provocar más violencia y poner en peligro la seguridad de las personas.

Eiglarsh mostró su inquietud sobre lo que transmite Ron DeSantis. Para él, los conductores siguen teniendo la obligación de estar atentos a lo que pasa a su alrededor y no pueden recurrir a la violencia solo porque se sientan amenazados.

¿Qué son las protestas 'No Kings' y dónde ocurren?

Las protestas 'No Kings' son manifestaciones organizadas por el Movimiento 50501 en Estados Unidos bajo el lema "Un día de desafío". Buscan oponerse a las políticas de Donald Trump, sobre todo en inmigración y derechos civiles.

El nombre simboliza el rechazo al autoritarismo, con la consigna "No hay tronos. No hay coronas. No hay reyes". Se realizan en los 50 estados y mancomunidades, con protestas en ciudades como:

Las Vegas

Chicago

Seattle

Spokane

San Antonio

Tucson

Nueva York

Nueva Jersey

Los Ángeles

Washington D.C.

San Diego

El anuncio a página completa publicado el domingo en la edición impresa de The New York Times.