Protestas en Estados Unidos: sujeto lanzó un peculiar objeto a un agente de CBP en Washington y enfrenta cargos federales
Una persona fue detenida tras agredir a un agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lanzándole un curioso objeto durante un enfrentamiento.
Muchas personas que viven en Estados Unidos muestran su rechazo a las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump. Diferentes jurisdicciones han alzado su voz de protesta y, en varios casos, se han reportado agresiones contra las fuerzas del orden. Esto mismo ocurrió en Washington, donde un civil fue capturado por atentar contra un agente y enfrentará cargos a nivel federal.
PUEDES VER: Es oficial: Donald Trump tomó esta radical decisión para combatir la delincuencia en Washington DC
Hombre acusado por agredir con un sándwich
Sean Charles Dunn fue la persona que atacó a uno de los oficiales del cuerpo de la CBP en medio de un enfrentamiento durante esta semana. De acuerdo con documentos oficiales, le arrojó un sándwich de estilo submarino a un agente que patrullaba junto a la Policía de Tránsito Metro en el noroeste de Washington D.C., aproximadamente a las 11 de la noche del pasado domingo 10 de agosto.
La denuncia detalla que el acusado se acercó gritando: "¡Que se jodan! ¡Malditos fascistas! ¿Por qué están aquí? ¡No los quiero en mi ciudad!". Además, el video fue difundido en diferentes redes sociales como Instagram, donde se aprecia cómo intentó huir sin éxito. Posteriormente, admitió el acto: "Yo lo hice. Tiré el sándwich".
El incidente ocurrió en medio de la tensión que se vive en la capital de Estados Unidos por la presencia del cuerpo militar en la ciudad, ordenada por el presidente Trump como medida para combatir la inseguridad ciudadana. Esto, tras declarar una emergencia de seguridad pública y colocar a la policía bajo supervisión federal parcial durante treinta días.
Rechazo a la medida
Uno de los miembros del Concejo de Distrito, Brooke Pinto, quien lidera el Comité de Justicia y Seguridad Pública, expresó su preocupación por el incremento de la presencia federal: "Pinta una imagen de una ciudad que no es la mía y no es la experiencia de la gran mayoría de los residentes y visitantes del Distrito".
