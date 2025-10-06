- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Colo Colo vs Sao Paulo
- Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
Top 10 de libros que las escuelas de Estados Unidos quieren esconder: la lista de los más prohibidos
Más de 6.800 vetos en 23 estados afectan literatura juvenil, LGBTQ y best sellers, según PEN America en escuelas de EE.UU. 2024-25.
La restricción de libros en escuelas públicas de Estados Unidos continúa marcando un impacto profundo sobre el acceso de los estudiantes a literatura diversa y contemporánea. Según el último informe de PEN America, durante el ciclo escolar 2024-25 se registraron más de 6.800 prohibiciones en 87 distritos distribuidos en 23 estados. La organización, que monitorea de manera anual la censura educativa, advierte que el clima actual refleja polarización y control sobre contenidos literarios.
PUEDES VER: ¡Impactante! Latino con 30 años en Estados Unidos enfrenta deportación por este GRAN ERROR de hace casi 10 años
La mayoría de los vetos se concentró en obras con temáticas LGBTQ, novelas juveniles, best sellers internacionales y clásicos literarios, destacando Florida, Texas y Tennessee como los estados con más incidencias, acumulando más del 80 % de los casos. Aunque esta cifra representa una leve disminución respecto al año anterior, sigue superando los números de 2021-22, año en que PEN America inició sus registros sistemáticos.
Prohibiciones se concentran en temas LGBTQ y juveniles.
Kasey Meehan, directora del programa Freedom to Read de PEN America, subraya que la censura se ha normalizado hasta convertirse en un "baneo cotidiano" en muchas escuelas, afectando tanto a títulos recientes como a obras históricamente vetadas que nunca regresaron a los estantes. Esta práctica, conocida como obediencia anticipada, refleja el temor de distritos y bibliotecas a controversias o sanciones estatales.
Ranking: los 10 libros más prohibidos en escuelas estadounidenses
De acuerdo con PEN America, los títulos más restringidos en 2024-25 incluyen:
- A Clockwork Orange (Anthony Burgess) – Distopía sobre un adolescente sociópata, prohibida en 23 distritos.
- Breathless (Jennifer Niven) – Novela juvenil de 2020 que trata sexualidad, amor y divorcio; vetada en 20 distritos.
- Sold (Patricia McCormick) – Historia sobre trata de personas en Nepal; vetada en 20 distritos.
- Last Night at the Telegraph Club (Malinda Lo) – Novela histórica juvenil con enfoque LGBTQ; prohibida en 19 distritos.
- A Court of Mist and Fury (Sarah J. Maas) – Fantasía romántica; 18 distritos la vetaron, siendo Maas una de las autoras más censuradas con 162 prohibiciones en total.
- Crank (Ellen Hopkins) – Inspirada en la lucha de la hija de la autora contra la adicción; prohibida en 17 distritos.
- Forever… (Judy Blume) – Novela juvenil sobre exploración sexual; vetada en 17 distritos durante cinco décadas.
- The Perks of Being a Wallflower (Stephen Chbosky) – Adolescencia, drogas y suicidio; 17 distritos la prohibieron.
- Wicked (Gregory Maguire) – Reinvención de El mago de Oz, 17 distritos la vetaron; conocida por sus adaptaciones en Broadway y cine.
- All Boys Aren’t Blue (George M. Johnson) – Autobiografía con enfoque LGBTQ; vetada en 16 distritos. Johnson advierte sobre el “soft-banning”, cuando los libros simplemente no se adquieren ni se solicitan en las escuelas.
Estas prohibiciones muestran la persistente tensión entre libertad de lectura y presiones sociales, afectando el acceso de millones de estudiantes a contenidos críticos, inclusivos y culturalmente relevantes.
- 1
Confirman la PEOR noticia para inmigrantes en EE. UU.: A partir de ahora, el país de Trump expulsará a estas personas por fuerte razón
- 2
MALA noticia para inmigrantes: redada nocturna en Chicago deja más de 30 detenidos
- 3
¿Qué es el TPS y por qué su eliminación pone en riesgo a miles de venezolanos en EE. UU.?
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50