Top 10 de libros que las escuelas de Estados Unidos quieren esconder: la lista de los más prohibidos

La restricción de libros en escuelas públicas de Estados Unidos continúa marcando un impacto profundo sobre el acceso de los estudiantes a literatura diversa y contemporánea. Según el último informe de PEN America, durante el ciclo escolar 2024-25 se registraron más de 6.800 prohibiciones en 87 distritos distribuidos en 23 estados. La organización, que monitorea de manera anual la censura educativa, advierte que el clima actual refleja polarización y control sobre contenidos literarios.

La mayoría de los vetos se concentró en obras con temáticas LGBTQ, novelas juveniles, best sellers internacionales y clásicos literarios, destacando Florida, Texas y Tennessee como los estados con más incidencias, acumulando más del 80 % de los casos. Aunque esta cifra representa una leve disminución respecto al año anterior, sigue superando los números de 2021-22, año en que PEN America inició sus registros sistemáticos.

Prohibiciones se concentran en temas LGBTQ y juveniles.

Kasey Meehan, directora del programa Freedom to Read de PEN America, subraya que la censura se ha normalizado hasta convertirse en un "baneo cotidiano" en muchas escuelas, afectando tanto a títulos recientes como a obras históricamente vetadas que nunca regresaron a los estantes. Esta práctica, conocida como obediencia anticipada, refleja el temor de distritos y bibliotecas a controversias o sanciones estatales.

Ranking: los 10 libros más prohibidos en escuelas estadounidenses

De acuerdo con PEN America, los títulos más restringidos en 2024-25 incluyen:

A Clockwork Orange (Anthony Burgess) – Distopía sobre un adolescente sociópata, prohibida en 23 distritos.

– Distopía sobre un adolescente sociópata, prohibida en 23 distritos. Breathless (Jennifer Niven) – Novela juvenil de 2020 que trata sexualidad, amor y divorcio; vetada en 20 distritos.

– Novela juvenil de 2020 que trata sexualidad, amor y divorcio; vetada en 20 distritos. Sold (Patricia McCormick) – Historia sobre trata de personas en Nepal; vetada en 20 distritos.

– Historia sobre trata de personas en Nepal; vetada en 20 distritos. Last Night at the Telegraph Club (Malinda Lo) – Novela histórica juvenil con enfoque LGBTQ; prohibida en 19 distritos.

– Novela histórica juvenil con enfoque LGBTQ; prohibida en 19 distritos. A Court of Mist and Fury (Sarah J. Maas) – Fantasía romántica; 18 distritos la vetaron, siendo Maas una de las autoras más censuradas con 162 prohibiciones en total.

– Fantasía romántica; 18 distritos la vetaron, siendo Maas una de las autoras más censuradas con 162 prohibiciones en total. Crank (Ellen Hopkins) – Inspirada en la lucha de la hija de la autora contra la adicción; prohibida en 17 distritos.

– Inspirada en la lucha de la hija de la autora contra la adicción; prohibida en 17 distritos. Forever… (Judy Blume) – Novela juvenil sobre exploración sexual; vetada en 17 distritos durante cinco décadas.

– Novela juvenil sobre exploración sexual; vetada en 17 distritos durante cinco décadas. The Perks of Being a Wallflower (Stephen Chbosky) – Adolescencia, drogas y suicidio; 17 distritos la prohibieron.

– Adolescencia, drogas y suicidio; 17 distritos la prohibieron. Wicked (Gregory Maguire) – Reinvención de El mago de Oz, 17 distritos la vetaron; conocida por sus adaptaciones en Broadway y cine.

– Reinvención de El mago de Oz, 17 distritos la vetaron; conocida por sus adaptaciones en Broadway y cine. All Boys Aren’t Blue (George M. Johnson) – Autobiografía con enfoque LGBTQ; vetada en 16 distritos. Johnson advierte sobre el “soft-banning”, cuando los libros simplemente no se adquieren ni se solicitan en las escuelas.

Estas prohibiciones muestran la persistente tensión entre libertad de lectura y presiones sociales, afectando el acceso de millones de estudiantes a contenidos críticos, inclusivos y culturalmente relevantes.