ATENCIÓN votantes: descubre YA dónde te toca votar en Nueva York con esta GUÍA RÁPIDA y esencial
Confirma tu lugar de votación en Nueva York y evita contratiempos. Consulta horarios, dirección exacta y lo que necesitas para votar sin problemas.
Nueva York se prepara para una jornada electoral clave y miles de residentes ya están confirmando dónde votarán. Las autoridades insisten en que antes de salir de casa verifiques la dirección exacta de tu centro electoral, ya que podría haber cambios según tu domicilio registrado.
Lleva los documentos necesarios si votas por primera vez.
Cómo encontrar tu centro de votación
La forma más rápida es ingresar a la plataforma oficial: findmypollsite.vote.nyc
Solo deberás escribir:
- Número y nombre de tu calle
- Código postal
Al instante verás tu centro asignado y si es distinto para voto anticipado o el día de la elección. También puedes pedir la información por teléfono al 1-866-VOTE-NYC (1-866-868-3692) o enviar un email a vote@boe.nyc.ny.us con tu dirección y condado.
Fechas y horarios
- Voto anticipado: Finalizó el 2 de noviembre
- Día de la elección: Martes 4 de noviembre, 6:00 a.m. – 9:00 p.m.
Solo podrás votar en el sitio asignado según tu dirección.
¿Qué llevar y cómo es el proceso?
La mayoría de los votantes no necesitan presentar identificación. Solo confirmarán su nombre en la lista y firmarán antes de recibir la boleta.
Excepción: Si es tu primera vez votando, podrías necesitar:
- Licencia de conducir
- Pasaporte
- Documento o factura con tu dirección
Recibirás una boleta de papel y deberás marcar el óvalo junto a cada candidato. Luego se escanea en un lector electrónico para registrar tu voto. Si te equivocas, puedes solicitar otra boleta sin que tu voto sea contado.
Asistencia disponible
Todos los centros cuentan con personal capacitado para ayudar. Además, habrá intérpretes en:
- Español
- Mandarín
- Cantonés
- Coreano
- Bengalí
Los votantes con discapacidad pueden usar dispositivos que leen la papeleta y luego imprimen el voto correctamente seleccionado.
¿No puedes ir? Voto por correo
Puedes solicitar una absentee ballot si no podrás asistir en persona.
La boleta debe:
- Marcarse correctamente
- Firmarse en el exterior del sobre de seguridad
- Devolverla al condado correspondiente antes de la fecha límite
Lo que debes recordar antes de votar
- Horario en día de elección: 6:00 a.m. a 9:00 p.m.
- Web oficial: findmypollsite.vote.nyc
- Teléfono: 1-866-VOTE-NYC
- Voto por correo disponible para quienes no puedan asistir
- Lleva ID solo si es tu primera vez votando
