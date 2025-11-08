¡Atención! Walmart reduce precios de la Cena de Acción de Gracias y recibe felicitación de Donald Trump

Una de las fecha más importantes en el calendario de los Estados Unidos es el Día de Acción de Gracias, que este 2025 se celebrará el próximo jueves 27 noviembre. Ante esto, Walmart implementó una rebaja a US$ 40 dólares, mucho más bajo que en 2024, lo que hizo que la cadena se ganara los elogios del presidente Donald Trump.

Canasta para el Día de Acción de Gracias en Walmart: ¿Qué contiene?

Esta tipo de oferta en Walmart no es nada nuevo, de hecho, se vienen realizando desde 2022, orientado a un público más amplio a bajo costo. En este caso se trata de una canasta que incluyen comidas preparadas enfocadas en la Cena del Día de Acción de Gracias. A tener en cuenta que el costo podría aumentar si haces el pedido vía online.

La canasta de Walmart para la Cena de Acción de Gracias incluye lo siguiente. Toma nota:

1 pavo entero congelado Butterball.

340 gramos de arándanos rojos frescos.

5 libras de papa Russet frescas.

2 unidades de zezcla para la salsa marrón Great Value.

3 unidades de maíz dulce dorado en grano entero Great Value.

2 libras de zanahoria bebé.

3 unidades de judías verdes enlatadas cortadas Great Value.

Sopa de crema de champiñones condensados Campbell's.

128 gramos de cebolla frita crujiente Kinder´s (receta original).

3 unidades de macarrones con queso artesanal Great Value.

2 unidades de mezcla para relleno de pavo Stove Top (paquete doble).

12 unidades de panecillos para cena Great Value.

15 onzas de masa para tarta tradicionales congeladas Great Value.

15 onzas de calabazas Great Value.

355 ml de lecha evaporada Great Value.

La cena por el Día de Acción de Gracias es una de las fechas más importantes en el calendario de los Estados Unidos.

Y es que, si hablamos de una cena para 10 persona, esta canasta de Walmart sale a US$ 4 dólares por persona, una reducción importante si tenemos en cuenta que en 2024, el costo por persona era de US$ 7 dólares, pero solamente para 8, es decir, con un costo total de US$ 55 dólares.

Trump elogia a Walmart por oferta para cena por Acción de Gracias

Esta medida ha sido felicitada por el presidente Donald Trump, ya que tanto Walmart así como otros supermercados grandes vienen realizando ofertas especiales para el Día de Acción de Gracias y Navidad, principalmente, por un contexto marcado por los precios altos de los alimentos en los Estados Unidos que ha impactado de forma dramática a la amplia mayoría de los estadounidenses.

Por ello y durante un discurso dado en el Foro Empresarial de los Estados Unidos, el magnate dijo lo siguiente: "Walmart acaba de anunciar que el precio de su menú estándar de Acción de Gracias será un 25 por ciento más bajo que hace un año. ¿No es fantástico? ¡Es una gran noticia!"

Esta declaración no es antojadiza, sino que viene acompañada por una difícil situación económica en el país del Tío Sam ¿Por qué? todo debido a la inflación que golpea con mucha fuerza la canasta familiar, por lo que los supermercados se han comprometido con sus clientes lanzando paquetes de comida con descuentos para la comida del Día de Acción de Gracias para atraer y fidelizar a los consumidores, medida a la que también se sumaron Lidl, ALDI, así como Target o la propia Amazon.