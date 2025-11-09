Nuevo control en Estados Unidos: CBP One RASTREA y VERIFICA datos de inmigrantes para procesos de salida

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) presenta una aplicación móvil que promete agilizar el retorno voluntario de personas sin estatus legal en Estados Unidos. Aunque se vende como una herramienta “simple y segura”, organizaciones y abogados alertan que el uso de esta plataforma podría tener impactos migratorios graves y finales imposibles de revertir.

El registro se realiza de forma remota desde el celular, lo que reduce trámites presenciales y contacto con agentes. Pero especialistas advierten que personas con casos abiertos podrían quedar fuera del sistema sin la oportunidad de defenderse.

Autodeportación digital: ¿solución o riesgo extremo?

¿Cómo funciona la app que gestiona tu salida de EE. UU.?

Para utilizar la herramienta, el usuario debe:

Descargar la app en iOS o Android

Registrar datos personales y estatus migratorio

Confirmar la intención de abandonar el país

Elegir fecha y punto de salida

Aceptar condiciones legales del proceso

Todo se realiza en línea, lo que para algunos supone comodidad, pero también una cesión total de información sensible al Gobierno federal.

¿Qué puede pasar si eliges la autodeportación?

Una salida voluntaria puede:

Reducir el tiempo de prohibición para volver a EE. UU.

Evitar sanciones por deportación formal

Mostrar voluntad de cumplir la ley

Pero también podría:

Cerrar oportunidades migratorias en curso

Afectar solicitudes de asilo o visas

Generar bloqueos de reingreso si hubo fraude o estadía prolongada

Abogados recomiendan consultar asesoría legal antes de cualquier paso dentro de la app.

¿Cuántos inmigrantes estarían en riesgo por esta medida?

Más de 11 millones de inmigrantes indocumentados viven actualmente en Estados Unidos, según estimaciones. Activistas temen que muchos, por desconocimiento o miedo, usen la app sin comprender las consecuencias legales y terminen renunciando a derechos esenciales de protección.

Además, grupos defensores advierten que esta tecnología podría ser la puerta para nuevas herramientas de rastreo y control más agresivo contra los inmigrantes.