MUCHA ATENCIÓN, ciudadanos en Florida y California: Walmart abrirá dos tiendas en enero del 2026

En enero de 2026, Walmart expandirá su presencia en Florida y California con la apertura de dos nuevas tiendas. Esta decisión forma parte de una serie de inversiones que la cadena de supermercados ha estado realizando en Estados Unidos para fortalecer su modelo de negocio.

Con la apertura de estas dos nuevas ubicaciones, Walmart no solo promete ampliar su cobertura geográfica, sino también crear cientos de empleos en ambas regiones. La tienda en Florida estará ubicada en Apollo Beach, mientras que la otra, en California, se situará en Eastvale.

Walmart en Florida: una nueva tienda para los residentes de Apollo Beach

Con un diseño innovador, ambas tiendas seguirán el concepto de la "Tienda del Futuro", lo que permitirá ofrecer una experiencia de compra más moderna y eficiente. Este nuevo modelo de tienda busca integrar tecnología avanzada, espacios más amplios y una mejor disposición de productos para facilitar la compra. Walmart continúa apostando por esta estrategia para ofrecer a los consumidores una experiencia superior, más rápida y cómoda.

Walmart abre nuevas tiendas en Florida y California, con el concepto de 'Tienda del Futuro'.

La tienda de Walmart en Florida, específicamente en Apollo Beach, será la primera de su tipo en esta región. Aunque aún no se han revelado todos los detalles, se espera que ofrezca una amplia variedad de productos, desde alimentos frescos hasta artículos de hogar y tecnología. Además, su ubicación estratégica permitirá que los residentes de Apollo Beach y zonas cercanas puedan disfrutar de una mayor comodidad al realizar sus compras. Con esta expansión, Walmart refuerza su presencia en estados clave como Florida, contribuyendo al crecimiento de la economía local y la generación de empleos.

La tienda de Walmart en California: innovación y empleos en Eastvale

La tienda que Walmart abrirá en Eastvale, California, será un espacio de 170,000 pies cuadrados diseñado con tecnología avanzada. Este hipermercado contará con una gasolinera, departamentos de carnicería y panadería, una farmacia, y un centro de visión. Además, incorporará el concepto de "Tienda del Futuro", que se enfoca en diseños modernos y eficientes para mejorar la experiencia del cliente y la operatividad de la tienda.

Con la apertura de la tienda en Eastvale, Walmart estima la creación de más de 300 empleos en la región, lo que representa una gran oportunidad para los ciudadanos californianos. La compañía también espera que esta tienda actúe como un centro de innovación, incorporando tecnologías que ayuden a los asociados a ofrecer un servicio más eficiente a los compradores.