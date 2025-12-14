Indignación con mujer que hizo campaña de recaudación para su hija muerta: ahora la acusan de asesinato infantil

Raven Louis Broniecki, de Georgia, creo un GoFundMe en favor de su hijo fallecido de 2 años, pero hoy, en una vuelta de tuerca a los acontecimientos, la mujer de 29 años afronta la acusación en su contra por homicidio involuntario, crueldad infantil y negligencia criminal para la muerte del menor.

¿Una muerte accidental o algo más?

De acuerdo a lo informado por WTOC-TV News, Keith Richard, el pequeño, perdió la vida y, el pasado 8 de diciembre (5 días después de la partida del pequeño) su progenitora intentó sacar provecho de la situación con una publicación conmovedora que, más allá de las palabras, buscaba dinero de los incautos que decidieran donarle.

El mensaje, entre otras cosas, decía: "Mi dulce bebé, mi mejor amigo, mi mundo entero falleció recientemente (...) estoy intentando recaudar fondos para (pagar) las facturas", se lee en la publicación de Raven.

Y sigue con: "Gastamos todos nuestros fondos en el funeral, las urnas y otras cosas para nuestro bebé y ahora tenemos una cantidad considerable de facturas y solo necesitamos ayuda para recuperarnos. Estamos muy estresados y desconsolados. Aún tenemos seis hijos que criar y estamos haciendo todo lo posible".

La mujer pagó su fianza de más de 20 mil dólares y llevará su juicio en libertad. (Foto: GoFundMe)

De acuerdo a WJCL-TV News, Keith Richard fue llevado hospital de urgencia el pasado 22 de noviembre ¿Qué pasó? Pues sufrió una herida de bala en la casa. Inicialmente, se reportó que esto fue un accidente, pero esto terminaría por causarle la muerte el 3 de diciembre, por lo que la madre fue acusada posteriormente cuando la investigación realizada por la policía de Hinesville determinó lo contrario.

Seguirá su juicio en libertad

Por ello, los cargos que enfrenta en la actualidad son los de homicidio involuntario, crueldad infantil, negligencia criminal que causó dolor físicos o mental excesivo en segundo grado y conducta imprudente. Las autoridades, además de confirman que la investigación continúa, no descartan que agreguen más cargos entonces de la mujer de 29 años.

Sin embargo, luego de pagar la fianza de 22,300 dólares tras comparecer la semana pasada, llevará su proceso en libertad, aunque no se si sabe si pago la misma con los recaudado vía GoFundMe.