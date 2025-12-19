EXCELENTES NOTICIAS para trabajadores: Nueva York CONFIRMA aumento del salario mínimo desde enero y estos serán los NUEVOS PAGOS

El panorama laboral en Nueva York traerá alivio a millones de trabajadores a partir de 2026. El estado se encamina a aplicar una nueva suba del salario mínimo, una decisión que lo consolida como el territorio con la paga base más alta de Estados Unidos y muy por encima del mínimo federal, congelado desde hace más de una década.

La actualización beneficiará tanto a inmigrantes como a residentes legales y ciudadanos, y alcanzará a la mayoría de los empleados que cobran por hora. A diferencia de otros estados, Nueva York mantiene un esquema salarial diferenciado por regiones, aunque en esta oportunidad el incremento impactará en todo su territorio.

Aplica según la región del estado.

Nuevos valores del salario mínimo en 2026

Desde enero de 2026, los montos quedarán definidos de la siguiente manera:

En la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester, el pago mínimo por hora ascenderá a 17 dólares .

. En el resto del estado, el piso salarial será de 16 dólares por hora.

Estas cifras se aplicarán a la mayoría de los trabajadores que no reciben propinas y representan uno de los ajustes más relevantes de los últimos años en materia de ingresos básicos.

Quiénes quedan fuera y qué cambiará a futuro

No todos los sectores estarán incluidos en esta actualización. Las autoridades aclararon que los repartidores de comida continuarán bajo un régimen especial de remuneración, establecido previamente por la ciudad de Nueva York y separado del salario mínimo general.

Además, el esquema salarial tendrá un cambio clave a partir de 2027: el monto dejará de depender exclusivamente de decisiones legislativas y comenzará a ajustarse de forma automática según la inflación. El cálculo se realizará utilizando el Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (IPC-W) del noreste del país, con el objetivo de evitar que los ingresos pierdan valor frente al aumento del costo de vida.

¿Cuándo comienza a aplicarse el nuevo salario mínimo en Nueva York?

El aumento del salario mínimo en Nueva York entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026 y se reflejará automáticamente en los pagos por hora de los trabajadores alcanzados por la medida. Los empleadores deberán actualizar sus nóminas desde esa fecha, respetando los montos establecidos según la región del estado.

Las autoridades estatales recordaron que el ajuste es obligatorio y que su incumplimiento puede derivar en sanciones económicas. Por ello, recomiendan a los trabajadores verificar sus recibos de pago y, ante cualquier irregularidad, acudir a los canales oficiales de denuncia laboral.