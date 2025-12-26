ALERTA extranjeros: EE.UU. comenzará a tomar fotos y datos biométricos a quienes entren y salgan del país

Estados Unidos activó un nuevo sistema de control migratorio que cambia la forma en que se registran las entradas y salidas de extranjeros en el país. Desde ahora, las autoridades federales comenzaron a capturar fotografías y datos biométricos como rasgos faciales y huellas dactilares de viajeros no ciudadanos en aeropuertos, cruces terrestres y puertos marítimos.

La medida fue implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras la entrada en vigor de una norma anunciada meses atrás. El objetivo oficial es reforzar la verificación de identidad tanto al momento del ingreso como al momento de la salida del territorio estadounidense.

EE.UU. refuerza el control migratorio con datos biométricos.

A quiénes alcanza la nueva regla

El alcance del sistema es amplio. La recolección de datos se aplica a todos los extranjeros, incluidos residentes permanentes, trabajadores temporales, turistas, menores de edad y adultos mayores. Incluso grupos que antes estaban exentos como niños menores de 14 años y personas mayores de 79 ahora pueden ser sometidos a reconocimiento facial.

Según el DHS, la actualización del sistema permitirá detectar con mayor precisión irregularidades migratorias, como sobreestadías, uso indebido de documentos de viaje o información falsa en los registros de ingreso.

Los motivos detrás del cambio

Las autoridades explicaron que la decisión responde a preocupaciones vinculadas a la seguridad nacional, entre ellas la prevención del terrorismo y el fortalecimiento de los controles fronterizos. Con esta tecnología, el gobierno busca confirmar la identidad real de quienes entran al país y comprobar efectivamente que abandonan Estados Unidos dentro de los plazos autorizados.

Críticas y dudas por el uso de los datos

Organizaciones defensoras de los derechos civiles manifestaron su preocupación por el destino de la información biométrica, el tiempo de conservación de los datos y los riesgos ante posibles errores de identificación. También cuestionan la falta de detalles sobre los protocolos de protección y acceso a esa información sensible.

Más controles para turistas

Este endurecimiento del control migratorio se suma a otra iniciativa impulsada durante la administración de Donald Trump, que plantea exigir a turistas de 42 países la entrega del historial de redes sociales de los últimos cinco años como requisito de entrada.

La propuesta afecta a quienes viajan bajo el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), un programa que permite ingresar sin visa a ciudadanos de países como España, Reino Unido, Francia, Japón, Australia, Israel y otros aliados de Estados Unidos.

Un nuevo escenario para los viajeros

Con estas medidas, Estados Unidos avanza hacia un modelo de control migratorio más tecnológico y exhaustivo, que impacta directamente en millones de viajeros internacionales. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como una herramienta de seguridad, el debate sobre privacidad, transparencia y derechos civiles sigue abierto.