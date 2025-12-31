Explota el lujo y el exceso: estos son los eventos de Año Nuevo más extravagantes de Estados Unidos

Mientras Times Square concentra la atención global con la tradicional caída de la bola, decenas de ciudades en Estados Unidos despiden el año de una manera muy distinta. Desde frutas gigantes hasta mariscos, dulces y objetos insólitos, el país entero se prepara para dar la bienvenida a 2026 con celebraciones tan creativas como extravagantes.

Objetos gigantes que reflejan identidad local

En Plymouth, la medianoche llega con la caída de un enorme bloque de queso. Las Cruces apuesta por un chile gigante, mientras que Flagstaff deja caer un piñón. En Key West, una gran concha marina simboliza el espíritu costero de la ciudad.

Año Nuevo

Este estado se ha convertido en un referente de la Nochevieja más peculiar. En Lebanon desciende una mortadela gigante, Dillsburg celebra con un pepinillo y Lewistown recibe el año con una papa frita monumental.

El origen de una tradición centenaria

La idea de “dejar caer algo” en Año Nuevo se remonta a 1907, cuando por primera vez una bola iluminada descendió en Times Square. Con el paso de las décadas, esa tradición se replicó y transformó en todo el país, adaptándose a la identidad de cada comunidad.

Las frutas ocupan un lugar especial en estas celebraciones. Miami presenta la famosa “Gran Naranja”, Sarasota una piña, y cerezas gigantes marcan la medianoche en Milwaukie y Traverse City. En Temecula, caen uvas iluminadas, mientras Atlanta innovará con un durazno digital creado por drones.

Playas, pelotas y sandalias voladoras

En Folly Beach, un par de sandalias marca el inicio del nuevo año. Panama City Beach va más allá, con miles de pelotas de playa cayendo sobre los asistentes en una fiesta que se extiende durante horas.

La gastronomía también es protagonista. Mobile es famosa por el descenso de un enorme MoonPie, Bethlehem por un pollito Peep gigante, y ciudades como Brunswick, Easton y Bay St. Louis celebran con camarones, cangrejos y ostras gigantes.

Papas, pierogis y tradición en el Medio Oeste

Un pierogi de tres metros cae en Whiting, la clásica papa de Idaho marca la medianoche en Boise y un pepinillo verde brillante protagoniza la fiesta en Mt. Olive.

No todas las celebraciones sobrevivieron al paso del tiempo. En el oeste de Carolina del Norte se canceló la caída de una zarigüeya viva tras años de protestas. En contraste, Tallapoosa mantiene el ritual con una versión de peluche, evitando controversias.

Un Año Nuevo tan diverso como el país

Así, mientras Nueva York domina la transmisión televisiva, cientos de comunidades demuestran que recibir el Año Nuevo también puede ser una experiencia local, creativa y profundamente identitaria, donde cada ciudad decide qué dejar caer para empezar de cero en 2026.