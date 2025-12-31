ALERTA inmigrantes: CONFIRMAN que Medicaid compartirá datos de beneficiarios con ICE

Una decisión judicial volvió a encender las alarmas entre inmigrantes que reciben atención médica en Estados Unidos. Un juez federal dio luz verde para que ICE pueda acceder a ciertos datos básicos de personas inscritas en Medicaid, un programa clave para millones de familias de bajos ingresos.

El fallo permite que los Centers for Medicare & Medicaid Services compartan información considerada “mínima”, como parte de los esfuerzos del gobierno para ubicar a extranjeros que se encuentren en el país sin estatus migratorio regular. La resolución judicial se interpreta como un respaldo parcial a la línea dura impulsada por el expresidente Donald Trump en materia migratoria.

Medicaid compartirá datos con ICE.

¿Qué información podrá recibir ICE?

Según lo autorizado por el tribunal, el intercambio de datos se limita a:

Nacionalidad y estatus migratorio declarado

Dirección o ubicación física registrada

Números telefónicos de contacto

Cualquier información médica, financiera o sensible permanece protegida y no puede ser entregada a las autoridades migratorias.

Un punto clave: quiénes acceden a Medicaid

Las autoridades recuerdan que, en general, los inmigrantes indocumentados no califican para Medicaid completo. Sin embargo, todos los estados están obligados a ofrecer cobertura de emergencia, destinada exclusivamente a salvar vidas en salas de urgencia. Este tipo de atención representa una fracción mínima del gasto total del programa.

Qué dice el fallo judicial

El juez federal Vince Chhabria, con sede en California, revocó parcialmente una orden previa que había bloqueado el intercambio de datos en varios estados. En su decisión, estableció que:

La información básica puede compartirse legalmente con ICE.

Los datos sensibles siguen amparados por leyes de privacidad.

No está claro aún si el Departamento de Seguridad Nacional podría pedir información sobre ciudadanos o residentes legales que vivan en hogares mixtos.

Preocupación y rechazo en California

La decisión provocó una reacción inmediata de la fiscalía estatal. El fiscal general Rob Bonta expresó su descontento y advirtió que muchas personas se inscribieron en programas como Medi-Cal bajo la promesa de que su información no sería usada con fines migratorios.

Desde su oficina remarcaron que, aunque se bloqueó el acceso a datos más delicados, el fallo puede generar miedo y desalentar a familias inmigrantes a buscar atención médica, incluso en situaciones de emergencia.