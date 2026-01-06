ALERTA para inmigrantes en Chicago: audiencia pública revisará vínculos entre la policía local y ICE

Un organismo de vigilancia policial de Chicago convocó a una audiencia pública para analizar cómo el Departamento de Policía de Chicago (CPD) ha interactuado con agentes federales de inmigración, como ICE y la Patrulla Fronteriza, durante operativos realizados en el último año.

La audiencia será organizada por la Comisión Comunitaria para la Seguridad Pública y la Rendición de Cuentas y se realizará este jueves 8 de diciembre a las 18:30 horas en el Salón Thalia, con opción de participación virtual vía Zoom. El encuentro estará dedicado exclusivamente a comentarios del público.

Por qué se convoca esta audiencia

La sesión se produce luego de que consejos de distrito policial presentaran más de 2.000 firmas de residentes que exigen investigar una posible colaboración entre la policía local y autoridades federales de inmigración, lo que podría violar la Ordenanza de Ciudad Acogedora de Chicago.

Audiencia pública revisará vínculos entre la policía local de Chicago y ICE

Dicha ordenanza prohíbe explícitamente que las fuerzas del orden locales participen o cooperen en operativos federales de control migratorio. Las preocupaciones aumentaron luego de que el jefe de la Patrulla Fronteriza agradeciera públicamente a la policía de Chicago por su apoyo durante un operativo en diciembre.

Qué busca la comisión y cómo participar

Según el aviso oficial, la audiencia busca que los residentes compartan experiencias, testimonios y preocupaciones relacionadas con interacciones entre el CPD y agentes federales. La comisión expresó especial interés en casos concretos presenciados por la comunidad.

El concejal del Distrito 12, Leonardo Quintero, advirtió que la confianza pública se ve afectada cuando los vecinos temen llamar a la policía por miedo a una posible cooperación con ICE, lo que podría generar riesgos para la seguridad pública.

Posibles consecuencias y próximos pasos

Autoridades locales han señalado que la audiencia podría ser el primer paso hacia una investigación formal, que incluiría declaraciones del Departamento de Policía, la Oficina del Alcalde y expertos en derechos civiles y derecho constitucional.

El alcalde Brandon Johnson expresó que su administración está dispuesta a revisar estas interacciones para asegurarse de que la ciudad actúe conforme a sus valores. De ser necesario, no se descartan cambios en políticas u ordenanzas municipales.