ALERTA con Smart SNAP: gobernador Mike Braun lanza drástica política y NO permite comprar dulces y bebidas azucaradas

El gobernador de Indiana, Mike Braun, ha presentado Smart SNAP, una iniciativa que restringe la adquisición de golosinas y bebidas azucaradas.

¡Atención! Este 1 de enero, el gobernador de Indiana, Mike Braun, confirmó el lanzamiento de "Smart SNAP". Esta polémica prohíbe y limita el uso de los beneficios de SNAP para alimentos azucaradas (dulces y bebidas). ¿Cuál es la finalidad que se tiene con respecto a estas restricciones y por qué se llevó a cabo?

Smart SNAP: gobernador lanza política y no permite comprar dulces y bebidas azucaradas

'purdueexponent.org' y otros medios internacionales informaron sobre la reciente política que implementó el gobernador de Indiana, Mike Braun. "Esta política, piedra angular del plan Make Indiana Healthy Again del gobernador Braun, refleja el compromiso de Indiana de mejorar la nutrición y revertir las preocupantes tendencias de salud en todo el estado", se lee en un comunicado de prensa del gobierno.

Ello se erige como un pilar fundamental del plan Make Indiana Healthy Again en dicho estado, evidenciando el compromiso por mejorar la nutrición y contrarrestar las alarmantes tendencias de salud.

SNAP.

Smart SNAP: gobernador lanza política y no permite comprar dulces y bebidas azucaradas.

A través de un comunicado oficial, se reveló que la iniciativa tiene como finalidad establecer un estándar de alimentación saludable que sirva como modelo para otras jurisdicciones. Además, Braun resaltó que esta medida representa un avance significativo hacia un estilo de vida más saludable para los ciudadanos de Indiana.

Al colaborar con comercios minoristas, organizaciones comunitarias y bancos de alimentos, se asegura una transición efectiva y sin contratiempos. "Indiana está demostrando que las soluciones prácticas y colaborativas pueden generar un impacto real, y confiamos en que otros estados se inspiren en nuestro enfoque", señaló el gobernador.

¿Cuándo se anunció este cambio de política?

Bajo este contexto, es bueno conocer que este cambio de política y el lanzamiento de Smart Snap se anunció inicialmente en abril del año pasado.

De igual manera, Indiana se había convertido en uno de los primeros estados en conseguir una exención del USDA para esta modificación, según el comunicado de prensa oficial compartido por la entidad.

