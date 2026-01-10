¡URGENTE! Agentes federales ABREN FUEGO en Portland: disparan a dos inmigrantes tras acusarlos de tener vínculos con el Tren de Aragua

Un nuevo y grave episodio protagonizado por agentes federales encendió las alarmas en Portland, Oregón, luego de que un integrante de la Patrulla Fronteriza abriera fuego contra dos inmigrantes durante una parada de tráfico. El hecho ocurre en medio de una creciente tensión nacional por la aplicación de las políticas migratorias del Gobierno de Trump.

El incidente se produjo apenas un día después de que una mujer muriera baleada por un agente de ICE en Minneapolis, un caso que ya había generado indignación y protestas en distintas ciudades del país por el uso de la fuerza por parte de las autoridades migratorias.

Qué ocurrió durante el tiroteo en Portland

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el hecho ocurrió alrededor de las 2:19 p. m., cuando agentes federales detuvieron un vehículo en el que viajaban dos inmigrantes venezolanos. Las autoridades los acusaron de tener presuntos vínculos con la pandilla Tren de Aragua.

Agentes federales disparan a dos inmigrantes tras acusarlos de tener vínculos con el Tren de Aragua.

De acuerdo con la versión oficial, cuando los agentes se identificaron, el conductor habría intentado usar el vehículo como arma para atropellarlos. Ante esa situación, uno de los agentes disparó en lo que el DHS calificó como defensa propia. El hombre recibió un disparo en el brazo y la mujer fue herida en el pecho. Ambos fueron trasladados a un hospital y se encuentran en estado estable. Ningún agente federal resultó herido.

Quiénes son los inmigrantes baleados

El DHS identificó a las personas heridas como Luis David Niño Moncada y Yorlenys Betzabeth Zambrano Contreras, dos inmigrantes venezolanos que, según las autoridades, ingresaron a Estados Unidos de manera irregular en los últimos años. El gobierno federal aseguró que ambos estarían vinculados al Tren de Aragua, una organización criminal venezolana a la que el presidente Donald Trump ha acusado de delitos graves como narcotráfico y homicidios.

Sin embargo, hasta el momento no se han hecho públicos detalles específicos que respalden estas acusaciones en este caso. Autoridades locales indicaron que, si bien los nombres de ambos han surgido en investigaciones previas, no son sospechosos de un tiroteo ocurrido en Portland el año pasado, lo que ha alimentado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza letal.

Investigaciones abiertas y reacción política

El FBI asumió la investigación del tiroteo y calificó el hecho como una agresión contra agentes federales. Paralelamente, el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, anunció una investigación estatal independiente para determinar si el agente actuó fuera del marco legal.

La reacción política fue inmediata. El alcalde de Portland, Keith Wilson, pidió que ICE suspenda sus operaciones en la ciudad, afirmando que Portland "no es un campo de entrenamiento para agentes militarizados".

La gobernadora Tina Kotek y otros líderes estatales exigieron transparencia y rendición de cuentas. En paralelo, se registraron protestas frente a instalaciones de ICE, con varios arrestos y algunos agentes heridos levemente durante los disturbios.