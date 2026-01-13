CONFIRMADO: la cadena de ropa más POPULAR de Estados Unidos CIERRA SUS PUERTAS y clausura más de 130 tiendas

El mapa del comercio minorista en Estados Unidos vuelve a reconfigurarse. Macy's, uno de los emblemas históricos de las tiendas por departamento, confirmó un nuevo ajuste profundo en su red de locales que marcará el inicio de 2026 con decenas de persianas bajas en todo el país.

La decisión responde a una transformación acelerada en los hábitos de compra, donde el consumo digital y la reducción del tráfico en tiendas físicas obligan a las grandes cadenas a redefinir su presencia territorial. El cierre de más de 130 sucursales forma parte de una revisión interna que busca concentrar inversiones en puntos estratégicos y dejar atrás establecimientos con bajo desempeño.

La histórica cadena reduce su presencia y deja en riesgo miles de empleos.

Según explicó el CEO y presidente de la compañía, Tony Spring, la empresa se encuentra en un proceso constante de evaluación para garantizar su viabilidad a largo plazo. La estrategia apunta a optimizar recursos, modernizar operaciones y fortalecer aquellos mercados donde la marca aún conserva un alto nivel de rentabilidad.

Estados afectados por los cierres

Dentro de este proceso, Macy’s ya confirmó la clausura de al menos 14 tiendas distribuidas en 12 estados, entre ellos California, Texas, Nueva York, Pensilvania y Georgia. Estos cierres se suman a un plan más amplio que prevé la salida de cerca de 150 locales antes de que finalice 2026, bajo el programa corporativo denominado Bold New Chapter.

Impacto laboral y económico

El ajuste no solo modifica el paisaje comercial, sino que también golpea al empleo. Cada tienda que cierra implica la pérdida de puestos de trabajo y un impacto directo en economías locales que dependían de estos centros comerciales como fuente de ingresos. Desde la compañía aseguran que el proceso incluye comunicación directa con los empleados afectados, además de opciones de reubicación, indemnizaciones y apoyo para la reinserción laboral cuando es posible.

Un giro forzado para una marca histórica

Aunque el cierre de sucursales supone la desaparición de tiendas icónicas en muchas comunidades, Macy’s insiste en que la medida es necesaria para sostener su competitividad frente a un mercado cada vez más digitalizado. El objetivo final es mantener una presencia sólida en los principales centros urbanos y adaptarse a un consumidor que ya no compra como antes.

El movimiento deja una señal clara: incluso las marcas más tradicionales deben reinventarse para sobrevivir en una industria que atraviesa uno de los mayores cambios de su historia.