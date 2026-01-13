ADVERTENCIA mundial: Trump anuncia aranceles del 25 % a países que comercien con Irán

Desde Washington, el presidente Donald Trump anunció una nueva escalada de presión económica contra Irán al confirmar que Estados Unidos aplicará aranceles del 25% a todos los países que mantengan relaciones comerciales con el régimen de Teherán. La decisión, de alcance inmediato, marca uno de los movimientos más agresivos de su política exterior reciente.

Según explicó el mandatario, la medida busca aislar al gobierno iraní tras la represión sangrienta de protestas internas que, de acuerdo con organismos independientes, ya dejaron cientos de muertos y miles de detenidos. La advertencia es clara: cualquier nación que negocie con Irán deberá asumir un costo económico directo al comerciar con Estados Unidos.

Trump endurece sanciones y obliga a elegir entre comerciar con Washington o Teherán.

Países en la mira y advertencia sin retorno

El paquete de sanciones apunta a potencias y economías clave que mantienen vínculos activos con Teherán, entre ellas China, Brasil, Turquía y Rusia. Desde la Casa Blanca, funcionarios sostienen que Irán ha cruzado una “línea roja” al usar fuerza letal contra manifestantes civiles.

El equipo de seguridad nacional evalúa un abanico de respuestas adicionales que incluye operaciones cibernéticas, sanciones ampliadas e incluso acciones militares coordinadas con Israel.

Protestas, represión y aislamiento total

La crisis interna iraní se profundiza. Manifestaciones simultáneas se registran en las 31 provincias del país, mientras organizaciones de derechos humanos reportan más de 570 fallecidos y más de 10.000 arrestos. Otras ONG advierten que la cifra real de víctimas mortales podría superar las 640.

El gobierno iraní respondió restringiendo el acceso a internet y a las comunicaciones móviles, una estrategia destinada a frenar la difusión de imágenes y denuncias desde el interior del país.

Colapso económico y presión social

El detonante del estallido social es el derrumbe económico. El rial iraní alcanzó mínimos históricos y supera el millón de unidades por dólar. La inflación ronda el 40% anual, encareciendo productos básicos como alimentos y combustibles, tras la eliminación de subsidios estatales.

Lo que comenzó como una protesta por el costo de vida evolucionó hacia un reclamo político abierto contra el sistema teocrático que gobierna Irán desde 1979.

Escenario geopolítico y riesgo nuclear

En paralelo, Teherán enfrenta su momento de mayor fragilidad regional. Aliados estratégicos han perdido influencia y liderazgo, mientras crece la preocupación internacional por el avance de su programa nuclear. Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, advirtió que Irán tendría capacidad técnica para fabricar hasta diez armas nucleares si decide militarizar su desarrollo atómico.

Trump sostiene que, pese a su discurso desafiante, el liderazgo iraní busca negociar. Desde Teherán, sin embargo, el mensaje es opuesto: cualquier intervención directa convertiría a fuerzas estadounidenses e israelíes en “objetivos legítimos”.

Con esta nueva ofensiva arancelaria, Estados Unidos eleva la presión al máximo y plantea un dilema global: mantener relaciones con la mayor economía del mundo o sostener vínculos con un régimen cada vez más aislado y en crisis.