MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: las 5 RECOMENDACIONES clave ante un encuentro con un agente de ICE

En el contexto actual de endurecimiento de la política migratoria, un encuentro con un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede generar temor e incertidumbre. Sin embargo, conocer tus derechos y cómo actuar puede ayudarte a no poner en riesgo tu estatus migratorio.

PUEDES VER: MUCHO CUIDADO en Walmart de Medina Township con degenerado sujeto que grababa menores de edad en baño de tienda de Ohio

Organizaciones de derechos civiles y abogados de inmigración coinciden en que la información es la mejor defensa. Estas cinco recomendaciones clave pueden marcar la diferencia en una situación delicada.

Por qué es vital conocer tus derechos ante ICE

En el actual contexto de endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos, un encuentro con un agente de ICE puede generar temor e incertidumbre. Sin embargo, estar informado y conocer tus derechos puede ayudarte a evitar errores que pongan en riesgo tu estatus migratorio y el bienestar de tu familia.

Cinco recomendaciones clave para actuar correctamente ante un encuentro con ICE.

La información clara y oportuna permite que las personas inmigrantes actúen con mayor seguridad y confianza. Compartir estas recomendaciones dentro de la comunidad puede marcar la diferencia y ayudar a que más personas estén preparadas ante situaciones inesperadas.

5 recomendaciones clave ante un encuentro con un agente de ICE

Mantén la calma y no intentes huir: actuar con serenidad evita que la situación escale innecesariamente.

actuar con serenidad evita que la situación escale innecesariamente. No mientas ni uses documentos falsos: proporcionar información falsa a un agente federal puede tener consecuencias legales graves.

proporcionar información falsa a un agente federal puede tener consecuencias legales graves. Ejercita tu derecho a guardar silencio: no estás obligado a responder preguntas sobre tu estatus migratorio sin un abogado presente.

no estás obligado a responder preguntas sobre tu estatus migratorio sin un abogado presente. No permitas el ingreso a tu hogar sin orden judicial: ICE necesita una orden firmada por un juez para entrar legalmente a tu vivienda.

ICE necesita una orden firmada por un juez para entrar legalmente a tu vivienda. Solicita hablar con un abogado de inmigración: no firmes documentos ni tomes decisiones sin asesoría legal.

Mantener la calma, conocer tus derechos y contar con asesoría legal puede marcar la diferencia en cualquier encuentro con ICE. Estar informado no solo protege tu estatus migratorio, sino también la seguridad y tranquilidad de tu familia.