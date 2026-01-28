- Hoy:
¡BUENA NOTICIA! Nueva York entregará hasta US$1,000 a ciudadanos e inmigrantes con hijos: cómo solicitarlo y aprovechar este BENEFICIO
Nueva York amplía el Empire State Child Credit (ESCC), permitiendo a las familias recibir hasta US$1,000 por cada hijo, beneficiando a más hogares que antes no calificaban.
Impulsada por la gobernadora Kathy Hochul y aprobada por la Legislatura estatal, Nueva York anuncia la ampliación del Empire State Child Credit (ESCC), un programa que permitirá a las familias del estado recibir hasta US$1,000 por cada hijo. Esta medida tiene como objetivo poner dinero en los bolsillos de las familias trabajadoras, aumentando el monto disponible por cada niño y extendiendo el beneficio a hogares que anteriormente no calificaban.
PUEDES VER: PELIGRO para inmigrantes en EE. UU.: ¿qué hacer si agentes del ICE llegan a tu lugar de trabajo? AQUÍ la respuesta
Nueva York lanza la ampliación del Empire State Child Credit
Desde la oficina de la gobernadora Hochul, señalan que la ampliación del ESCC forma parte de la agenda de asequibilidad del estado, diseñada para fortalecer la situación económica de las familias trabajadoras, especialmente aquellas con niños pequeños.
El anuncio llega en un momento clave, cuando muchas familias enfrentan gastos elevados en renta, guardería, supermercado y transporte público. El crédito busca aliviar la presión financiera y promover el bienestar familiar, beneficiando tanto a familias estadounidenses como a inmigrantes en toda la ciudad.
¿Cuánto dinero puede recibir cada familia con la ampliación?
Para la temporada de impuestos 2026 (año fiscal 2025):
- Por cada hijo menor de 4 años: Hasta US$1,000
- Por cada hijo entre 4 y 16 años: Hasta US$330
Para el año fiscal 2026 (que se declara en 2027):
- Por cada hijo entre 4 y 16 años: Aumentará a US$500
- Por cada hijo menor de 4 años: Se mantiene en US$1,000
Con estos cambios, el beneficio por familia se duplica. Por ejemplo, una pareja con dos hijos de 3 y 7 años podría recibir, al combinar los montos máximos una vez que el aumento esté vigente, más de US$1,300.
¿Quiénes califican para el ESCC?
- Residentes del Estado de Nueva York durante todo el año.
- Familias con al menos un hijo menor de 17 años al 31 de diciembre del 2025.
- Quienes presentan una declaración de impuestos estatales de Nueva York.
- Quienes cuentan con un SNN o ITIN válido, tanto del contribuyente como el de cada hijo declarado. Incluso si eres inmigrante indocumentado.
El beneficio aplica para personas solteras o jefes de familia con ingresos de hasta US$75,000, y para parejas casadas que presentan declaración conjunta con ingresos de hasta US$110,000.
