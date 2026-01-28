- Hoy:
Irán ejecuta a un hombre por espionaje y lanza una DURA ADVERTENCIA a Estados Unidos
Irán descartó negociar con EE.UU. mientras persistan amenazas de Trump, en medio de tensiones crecientes y la ejecución de un hombre acusado de espiar para Israel.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, advirtió este miércoles 28 de enero de 2026 que no habrá negociaciones con Estados Unidos mientras el gobierno del presidente Donald Trump mantenga amenazas contra la República Islámica.
Donald Trump afirma que Cuba "está al borde del colapso" tras quedarse sin el petróleo de Venezuela
La declaración se produce en un contexto de creciente tensión bilateral, marcado por la represión de protestas internas y la reciente ejecución de un hombre acusado de espiar para Israel, un hecho que generó preocupación internacional.
Teherán endurece su postura: no negociará con EE.UU. tras una ejecución por presunto espionaje.
Teherán rechaza negociar bajo amenazas
Araqchi sostuvo que la diplomacia basada en presiones militares “no puede ser eficaz ni útil”. Según reportó la agencia AFP, el canciller iraní remarcó que, si Washington desea reactivar el diálogo, debe poner fin a las amenazas, las exigencias excesivas y los planteamientos ilógicos atribuidos al presidente Trump.
Además, aseguró que no ha tenido contactos recientes con el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y recalcó que “Irán no ha buscado negociaciones”.
Ejecución por espionaje eleva la alarma internacional
En paralelo a estas advertencias diplomáticas, las autoridades iraníes ejecutaron al amanecer de este miércoles a Hamidreza Sabet Esmailpour, detenido en abril de 2025 y condenado por colaborar con el servicio de inteligencia israelí, el Mosad.
De acuerdo con el medio judicial iraní Mizan, Esmailpour fue hallado culpable de transferir información clasificada, adquirir equipos para apoyar operaciones de sabotaje contra bases de misiles y transportar vehículos con explosivos.
Organizaciones de derechos humanos denuncian que al menos 12 personas han sido ejecutadas por cargos similares desde la guerra de 12 días con Israel, ocurrida en junio pasado. También alertaron sobre el riesgo de que manifestantes detenidos durante las recientes protestas enfrenten la pena de muerte.
Protestas, represión y récord de ejecuciones en Irán
Las protestas estallaron a finales de diciembre por el aumento del costo de vida, pero rápidamente evolucionaron hacia un movimiento masivo contra el sistema teocrático iraní. La respuesta del gobierno fue una represión severa que, según activistas, dejó miles de muertos.
Tras el conflicto con Israel, las autoridades iraníes prometieron juicios rápidos para quienes sean acusados de colaborar con su principal enemigo regional. Organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que Irán es el segundo país con más ejecuciones del mundo, solo por detrás de China.
Según la ONG Iran Human Rights, al menos 1,500 personas fueron ejecutadas en Irán durante el último año.
