Milagro bajo la nieve en Estados Unidos: perro se pierde en plena tormenta invernal y es hallado con drones
El Bernedoodle desapareció durante 48 horas en medio de una tormenta invernal y su rescate movilizó a vecinos, voluntarios y tecnología térmica.
Lo que comenzó como una noche de angustia en medio del frío extremo terminó convirtiéndose en una historia que conmovió a toda una comunidad. Benji, un Bernedoodle de apenas un año y medio y recientemente adoptado, desapareció justo cuando una tormenta invernal azotaba la zona. El sábado 24 de enero por la noche, mientras la nieve cubría calles y jardines, el perro escapó de la casa de sus dueños, Ece Bal y Justin Cerone, desatando una búsqueda desesperada en condiciones climáticas extremas.
Con el paso de las horas y las temperaturas cayendo, el temor a un desenlace trágico crecía. Sin embargo, lo que siguió fue una muestra de solidaridad pocas veces vista. Vecinos y voluntarios se organizaron desde el primer momento para recorrer calles, patios y espacios abiertos, decididos a encontrar a Benji pese al frío y la nieve.
Una búsqueda contrarreloj en medio del frío extremo
Justin Cerone relató a la cadena local ABC que todo lo ocurrido fue “simplemente irreal”. Según contó, la respuesta del vecindario fue inmediata y abrumadora. “Fue increíble ver cómo todo el vecindario se movilizó”, recordó, destacando cómo personas que no conocían a la familia se sumaron sin dudarlo a la búsqueda.
El operativo tomó un giro decisivo cuando un refugio local contactó a Rick Rotondo Photography and Lost Pet Thermal Drone Search, un servicio especializado en localizar mascotas perdidas mediante drones con cámaras térmicas. Rick Rotondo explicó que había seguido el caso incluso antes de que la tormenta alcanzara su punto más crítico y que enfocó la búsqueda en zonas tranquilas, donde un perro asustado probablemente intentaría resguardarse para conservar calor.
El momento del rescate que conmovió a todos
En una publicación del 25 de enero en Facebook, Rotondo advirtió que Benji podía estar oculto debajo de autos o en áreas protegidas. Poco después, el dron térmico detectó una señal de calor en un terreno abandonado, a aproximadamente media milla de la vivienda de la familia. Benji estaba vivo.
Rotondo describió el rescate como “nada menos que increíble” y destacó que la familia mantuvo la calma y siguió cada indicación. El momento fue tan intenso que, según relató, el perro llegó a saltar unos 15 pies desde un muro antes de correr a toda velocidad. “Decir que fue un momento que te detiene el corazón se queda corto”, escribió.
Ece Bal también resaltó el apoyo recibido. En entrevista con CBS News, contó que muchas personas ya buscaban a Benji antes incluso de saber quiénes eran sus dueños. “Íbamos a repartir volantes y ellos nos hablaban de él sin saber que era nuestro perro”, dijo.
Tras el susto, la pareja decidió colocarle a Benji un rastreador GPS para evitar futuras emergencias. Su historia se suma a otros rescates recientes logrados con tecnología similar, reforzando una idea clara: cuando la comunidad y la tecnología se unen, incluso en medio del frío más extremo, los finales felices son posibles.
