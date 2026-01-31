¡Gran peligro! Recientemente, las autoridades de Luisiana, en Estados Unidos, reportaron que un menor se encuentra en un estado crítico tras un tiroteo que dejó al menos cinco heridos durante un desfile de Mardi Gras. Este incidente, que ocurrió hoy, 31 de enero, ha generado preocupación en la comunidad y ha llevado a un aumento en la vigilancia policial en la zona. ¿Qué se sabe del suceso?

Desfile de Mardi Gras en Luisiana: niño en estado crítico y otros heridos tras tiroteo

'New York Post', 'Unfiltered with Kiran' y otros portales confirmaron que un menor de seis años, cuyo identidad no ha sido revelada, sufrió múltiples heridas en la pierna y fue trasladado de inmediato en avión al Hospital de Niños de Baton Rouge, donde su estado es crítico. Asimismo, un adulto también se encuentra en estado crítico y fue llevado al nosocomio en Baton Rouge.

Los reportes también señalaron que otros dos individuos fueron trasladados a un centro médico local, donde su condición es reservada, pero también estable. Este último tiroteo se registró en el inicio del 21º desfile anual 'Mardi Gras en el campo', evento que fue suspendido de inmediato por las autoridades locales ante lo sucedido.

Al respecto, el sheriff de la parroquia East Feliciana, Jeff Travis, no dudó en resaltar que cuatro sospechosos fueron privados de la libertad y que la policía está en la búsqueda de un vehículo vinculado al incidente, además de continuar con las investigaciones del caso.

¿Se reveló el motivo de este preocupante hecho?

Cabe destacar que, hasta el momento, no se ha podido compartir más detalles sobre el estado de salud de las víctimas ni tampoco los motivos del ataque ni los sospechosos.

La investigación exhaustiva continúa y la policía local de Luisiana ha prometido dar más detalles sobre el incidente, el cual ha dejado en shock a toda la comunidad.