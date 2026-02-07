¡Era un peligro en las calles! Este 6 de febrero, en horas de la mañana, un hombre que era objeto de búsqueda por parte de las autoridades estadounidenses, tras haberse alejado de un centro penitenciario comunitario en Pueblo, fue capturado en un Walmart de Colorado Springs. Su arresto se produjo en un operativo que buscaba dar con su paradero tras su fuga.

Walmart: hombre es arrestado tras huir de centro penitenciario y esta es su situación

'Kktv' y otros portales internacionales compartieron recientemente el reporte de un empleado de 11 News, el cual se encontraba en el Walmart ubicado en Razorback Road, cerca de North Academy y la I-25, alrededor de las 10:20 a. m. cuando la tienda, de un momento a otro, fue cerrada por la policía local.

Tras ello, y luego de llevarse a cabo las primeras investigaciones, las autoridades de Colorado Springs, en EE. UU., confirmaron la presencia de oficiales de libertad condicional del estado en el lugar.

El Departamento de Policía de Cañon City, por su parte, no dudó en compartir a toda la comunidad que, lo que sucedió, es que el Departamento Correccional de Colorado (CDOC) estaba tras la pista de Richard Capek, quien había escapado de un centro correccional comunitario en Pueblo. La policía señaló que existía una orden de fuga vigente en su contra.

Hasta el momento, no se conoce más información al respecto ni tampoco los cargos que enfrentará Capek tras intentar escapar de las leyes y autoridades.

