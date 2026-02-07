¡Atención! Recientemente, un hombre de Barrie fue detenido por las autoridades tras un robo en un Walmart ubicado en Bradford, donde un guardia de seguridad fue rociado con una sustancia no identificada. Tras su arresto, se conoció que el sujeto cuenta con un extenso historial en el sistema judicial del condado de Simcoe, que abarca múltiples condenas relacionadas con varios delitos.

Este caso ha impactado a la comunidad debido a que, en noviembre pasado, esta persona fue declarada inocente en un caso de agresión violenta que resultó en lesiones graves para la víctima, un residente local. ¿Ahora pagará su condena en prisión?

Walmart: hombre es arrestado tras robo y descubren que tiene antecedentes graves

'midlandtoday.ca' y otros portales internacionales confirmaron que Edward Harrod, de 31 años, se encuentra privado de su libertad y en medio de un proceso de investigación, esto luego de ser objeto de un boletín público emitido por el Escuadrón de Cumplimiento de Libertad Condicional para Reincidentes (ROPE) debido a su estatus de prófugo desde el 2024.

Según lo expuesto por la policía de South Simcoe, hace unos días se lanzó una alerta tras un robo en Walmart, donde Harrod y un cómplice fueron considerados armados y peligrosos. Su arresto se produjo el mes pasado, cuando las autoridades lo localizaron en un auto robado en Wasaga Beach.

Harrod enfrentará una complicada situación tras ser acusado de participar en el robo en Walmart de Bradford, ocurrido el 4 de enero. Según la policía, él y su cómplice forzaron una puerta de seguridad e intentaron escapar sin pagar los productos. Un guardia de seguridad que intentó intervenir sufrió lesiones leves y recibió atención médica en el lugar.

Hasta el momento, él enfrenta múltiples cargos, incluyendo robo, posesión de armas y asalto, relacionados con este incidente, así como otros cargos derivados de su arresto en Wasaga Beach. Por el lado de su cómplice, Cody Smith, él fue arrestado de la misma manera.

Es importante señalar que Harrod, pese a sus antecedentes penales fue declarado el año pasado inocente de cargos de agresión y posesión de armas, luego de que la jueza del Tribunal de Ontario, Nancy Dawson, señalara que existían "debilidades" en el caso presentado por la fiscalía, lo que impidió alcanzar un veredicto más trasparente y crítico.

Otras acusaciones en contra de Harrod

En este caso, es bueno saber que Harrod no salió libre en su momento, sino que continuó en prisión a pesar de haber sido absuelto, ya que aún estaba cumpliendo una pena de 32 meses por una serie de robos, asaltos y otros delitos contra la propiedad.

El hombre en mención ya había logrado evadirse de la justicia en 2024, lo que complicó aún más su situación legal. ¿Esta vez pasará lo mismo?