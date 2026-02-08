ICE sufre CRISIS INTERNA en Minnesota: abogado jefe DEJA EL CARGO en medio del colapso migratorio de Trump y provoca CAMBIOS CLAVE para inmigrantes

La crisis interna en ICE en Minnesota se profundizó esta semana con la jubilación del abogado jefe Jim Stolley, quien dejó el cargo tras 31 años de servicio en medio de un aumento importante de casos de inmigración.

Su salida se produjo justo cuando otro miembro de la agencia fue retirado de su cargo por hacer comentarios francos sobre las dificultades dentro del sistema migratorio, lo que ha generado incertidumbre sobre el futuro de los procedimientos de inmigración en el estado.

Problemas operativos y frustraciones internas

El contexto en Minnesota ha sido tenso debido a la intensificación de la aplicación de la ley migratoria impulsada por el Gobierno de Donald Trump, que ha saturado los tribunales con casos y ha generado resistencias tanto legales como sociales. Estas tensiones, junto con la reorganización de personal clave en ICE, podrían influir en cómo se manejan los casos de inmigrantes en los próximos meses.

La salida del abogado jefe de ICE expone la presión interna por el colapso de casos migratorios en Minnesota.

La jubilación de Jim Stolley, principal abogado de ICE en Minnesota, fue anunciada como algo programado por la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, pero ocurre en un momento de creciente presión sobre la agencia. En las últimas semanas, los tribunales del estado han sido inundados por casos de inmigración tras el aumento de las redadas federales, lo que ha dificultado el cumplimiento de órdenes judiciales y ha generado retrasos en los procesos.

Además, una abogada asignada por ICE para ayudar con el volumen de casos fue apartada de su cargo después de admitir ante un juez que la carga de trabajo era "abrumadora" y que el sistema estaba colapsando debido a la falta de recursos, lo que expuso públicamente las dificultades internas para manejar la operación migratoria.

Cambios en la estrategia federal

La salida del abogado jefe se da en un momento en que la administración ha empezado a ajustar su enfoque operativo. El Gobierno anunció la reducción de 700 agentes federales en Minnesota, una medida que muestra un repliegue parcial de la ofensiva migratoria bajo el argumento de reorganización y respuesta a críticas.

Este ajuste, junto con las tensiones internas evidenciadas por los comentarios de funcionarios de ICE y la jubilación de Stolley, sugiere posibles cambios clave en cómo se gestionan los casos de inmigración, especialmente en un estado donde la saturación judicial y la presión pública han puesto al sistema bajo un intenso escrutinio.