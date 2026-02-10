¡Insólito! Este 10 de febrero, un grupo de congresistas republicanos ha solicitado a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU. que imponga sanciones y considere el encarcelamiento del cantante urbano Bad Bunny, así como de ejecutivos de la NFL y NBC. Este pedido se basa en la afirmación de que el show de medio tiempo del Super Bowl presentó lenguaje ofensivo y "depravaciones".

Super Bowl: exigen multar y encerrar a Bad Bunny debido a que su show tuvo "innombrables depravaciones"

EFE y otros medios internacionales señalaron que, recientemente, el congresista Randy Fine, decidió usar sus redes sociales para solicitar sanciones contra Bad Bunny, esto luego de calificar de "ilegal" su espectáculo, argumentando que incluyó términos que, al ser traducidos al inglés, justificarían la suspensión de la transmisión.

Asimismo, no pudo evitar cuestionar lo que denominó "toda la otra desagradable suciedad pornográfica" presente en el evento deportivo. En su cuenta 'X', el legislador de Florida confirmó que enviará una carta a Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), en la que exigirá multas y la revisión de las licencias de transmisión de la NFL, NBC y la del propio músico.

Fine concluyó en su mensaje que, las traducciones de las letras del artista reggaetonero, contienen palabras como 'dick', 'ass' y 'fuck', las cuales, según él, no son aptas para la televisión abierta. Pese a que en conciertos los artistas suelen omitir estos términos para cumplir con las normativas, el congresista considera que el show no cumplió con las expectativas para ser presentado en TV.

Congresistas ofendidos por las letras y preocupación por los niños

Por su parte, el congresista federal por Tennessee, Andy Ogles, se sumó a la controversia al enviar una carta al Comité de Energía y Comercio del Congreso, en la que solicita una investigación formal contra la NFL y NBC. Ogles señaló que estas entidades han "facilitado esta transmisión indecente", al considerar que la música presentada "glorifica la sodomía y otras depravaciones innombrables".

En su pedido, el legislador expresó su preocupación por el contenido del espectáculo, señalando en 'X' que "los niños fueron forzados a soportar muestras explícitas de actos sexuales gay, mujeres contoneándose de manera provocativa, y Bad Bunny, de forma desvergonzada, agarrando su ingle mientras se restregaba en el aire".