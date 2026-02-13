PÁNICO en Walmart del condado de Sunflower: vehículo EMBISTE la entrada, se empotra contra la tienda y deja varios heridos

Un grave accidente ocurrido el viernes, poco antes del mediodía, provocó momentos de confusión y temor en un supermercado de la cadena Walmart en el condado de Sunflower County, cuando una camioneta irrumpió violentamente en el establecimiento, impactó contra la estructura interior y dejó a varias personas lesionadas.

Cuatro heridos tras el choque de un auto contra un Walmart.

Vehículo irrumpe en Walmart del condado de Sunflower y deja múltiples heridos

Según el reporte publicado por The Enterprise‑Tocsin, una camioneta blanca se precipitó contra la entrada principal del Walmart, rompiendo las puertas de vidrio y avanzando hacia el interior del local. El vehículo continuó su trayectoria hasta impactar el mostrador de la sección de joyería, donde finalmente se detuvo al chocar con una pared estructural.

El incidente movilizó de inmediato a los equipos de emergencia locales. Los Servicios de Emergencia del condado de Sunflower County, Rescue 1, el Departamento de Bomberos de Indianola y otros socorristas acudieron al lugar alrededor de las 11:40 a. m., según detalló el informe.

Cuatro personas reciben atención médica

Las autoridades identificaron a cuatro personas que requirieron tratamiento inmediato, entre ellas el conductor del vehículo y tres mujeres que se encontraban dentro de la tienda al momento del choque. De acuerdo con The Enterprise‑Tocsin, "una de las mujeres fue trasladada en helicóptero a un centro regional de traumatología", mientras que las otras tres víctimas fueron llevadas en ambulancias a hospitales cercanos para su evaluación y atención médica.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles oficiales sobre el estado de salud de los heridos tras su traslado, añadió la misma fuente.

Tras el choque, el Walmart se convirtió en un centro de actividad de emergencia, con presencia de personal médico, bomberos y autoridades policiales. Entre las agencias que atendieron la situación se encontraban el Departamento de Policía de Indianola, el Departamento del Sheriff del condado de Sunflower County, el Departamento de Bomberos y Rescate 1 de Indianola, y directivos de la tienda.

La gerencia local de Walmart también llegó rápidamente al lugar para coordinar con las autoridades y evaluar los daños sufridos por el establecimiento.