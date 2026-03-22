ALERTA en Walmart: nadie sabe quién es, pero la policía de Whitewater lo busca por lo que hizo, ¿LO HAS VISTO?

La policía de Whitewater encendió las alertas en la comunidad tras reportarse un robo ocurrido en una tienda Walmart, donde un individuo aún no identificado habría sustraído mercancía. Las autoridades solicitaron apoyo ciudadano para dar con el paradero del sospechoso, mientras continúan las investigaciones y la revisión de pistas disponibles.

La Policía de Whitewater solicita ayuda para identificar a un sospechoso de robo en Walmart

De acuerdo con el Departamento de Policía de Whitewater, el incidente está siendo tratado como un robo a comercio ocurrido en un Walmart. Por su parte, el Departamento de Policía de Wilmington (WPD) también informó, a través de sus plataformas digitales, que un individuo habría robado mercancía del establecimiento, aunque hasta el momento no se han revelado detalles específicos sobre los artículos sustraídos.

Las autoridades reiteraron que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave para identificar al sospechoso y avanzar en la investigación del caso.

La policía de Whitewater solicita apoyo de la comunidad para localizar a un sospechoso de robo.

La comunidad es llamada a colaborar en la identificación del sospechoso de un robo en Walmart (EE. UU.).

La colaboración ciudadana es fundamental en este caso. Si alguna persona reconoce al individuo o posee datos relevantes sobre su ubicación, puede comunicarse directamente con el Departamento de Policía de Whitewater al número (262) 473-0555.

Asimismo, se habilitó la plataforma P3Tips.com para el envío de denuncias totalmente anónimas, una alternativa segura para quienes prefieran no revelar su identidad.