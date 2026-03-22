0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

ALERTA en Walmart: nadie sabe quién es, pero la policía de Whitewater lo busca por lo que hizo, ¿LO HAS VISTO?

Las autoridades siguen investigando y esperan que la difusión del caso ayude a conseguir nuevas pistas para identificar al sospechoso del robo en Walmart.

María Zapata
La policía de Whitewater busca identificar a un sospechoso de robo en Walmart.
La policía de Whitewater busca identificar a un sospechoso de robo en Walmart. | Composición: María Zapata | líbero
COMPARTIR

La policía de Whitewater encendió las alertas en la comunidad tras reportarse un robo ocurrido en una tienda Walmart, donde un individuo aún no identificado habría sustraído mercancía. Las autoridades solicitaron apoyo ciudadano para dar con el paradero del sospechoso, mientras continúan las investigaciones y la revisión de pistas disponibles.

Condenan a cliente de Walmart a 7 años por violento ataque en autopago en Nueva Jersey.

PUEDES VER: ALERTA TOTAL en Walmart de Nueva Jersey: cliente es CONDENADO a 7 años de prisión tras BRUTAL ATAQUE en zona de autopago

La Policía de Whitewater solicita ayuda para identificar a un sospechoso de robo en Walmart

De acuerdo con el Departamento de Policía de Whitewater, el incidente está siendo tratado como un robo a comercio ocurrido en un Walmart. Por su parte, el Departamento de Policía de Wilmington (WPD) también informó, a través de sus plataformas digitales, que un individuo habría robado mercancía del establecimiento, aunque hasta el momento no se han revelado detalles específicos sobre los artículos sustraídos.

Las autoridades reiteraron que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave para identificar al sospechoso y avanzar en la investigación del caso.

Walmart

La policía de Whitewater solicita apoyo de la comunidad para localizar a un sospechoso de robo.

La comunidad es llamada a colaborar en la identificación del sospechoso de un robo en Walmart (EE. UU.).

La colaboración ciudadana es fundamental en este caso. Si alguna persona reconoce al individuo o posee datos relevantes sobre su ubicación, puede comunicarse directamente con el Departamento de Policía de Whitewater al número (262) 473-0555.

Asimismo, se habilitó la plataforma P3Tips.com para el envío de denuncias totalmente anónimas, una alternativa segura para quienes prefieran no revelar su identidad.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Lo más visto

  1. ALERTA ROJA, inmigrantes latinos en EE. UU.: estos extranjeros quedarán sin LICENCIA de conducir a partir de esta fecha y por esta razón

  2. ALERTA ROJA para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: el DHS sancionará con MILLONARIA MULTA a las personas que no cumplan con esta orden

  3. ALERTA MÁXIMA para inmigrantes en Florida: Ron DeSantis RECHAZA dar ciudadanía a indocumentados que no cumplan con esta norma

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano