- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Atlético
- Arsenal vs Manchester City
- Barcelona vs Rayo Vallecano
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
IMPORTANTE para inmigrantes documentados e indocumentados en California: los programas estatales y federales que podrían cambiar tu vida y de seguro desconocías
California ofrece beneficios estatales y federales para inmigrantes documentados e indocumentados que podrían mejorar tu salud, economía y calidad de vida.
El gobernador Gavin Newsom continúa ofreciendo una serie de programas de salud, asistencia económica y apoyo social para inmigrantes, tanto documentados como indocumentados, en todo el estado. Conocer los detalles y los requisitos es fundamental, ya que el acceso depende del estatus migratorio, la fecha de entrada a EE. UU. y la categoría en la que se clasifica cada persona.
PUEDES VER: ALERTA ROJA para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: el DHS sancionará con MILLONARIA MULTA a las personas que no cumplan con esta orden
Según el National Immigration Law Center (NILC), la actualización de la Cal Benefits Table 2026 permite a abogados, organizaciones y familias identificar rápidamente qué programas están disponibles según el estatus migratorio, diferenciando entre inmigrantes calificados, no calificados y aquellos que llegaron antes o después del 22 de agosto de 1996.
Programas de salud y nutrición que transforman vidas
Entre los beneficios más destacados se encuentran:
- Medi-Cal – cobertura médica completa para inmigrantes calificados.
- Medi-Cal Access Program (MCAP) – apoyo económico y de seguro de salud para familias.
Conoce los programas estatales y federales en California para inmigrantes.
Los inmigrantes no calificados pueden acceder si son jóvenes, embarazadas o ya estaban inscritos antes del 1 de enero de 2026.
También están disponibles:
- Programas de nutrición infantil como WIC y comidas escolares.
- Servicios médicos en los condados, dependiendo de los recursos locales.
Estas ayudas garantizan acceso a atención básica y preventiva, mejorando la calidad de vida de los inmigrantes y sus familias.
Apoyo económico y servicios sociales
Los programas de asistencia en efectivo incluyen:
- CalWORKs – asistencia en efectivo para inmigrantes calificados.
- Cash Assistance Program for Immigrants (CAPI) – ayuda económica para personas mayores o con discapacidad que no califican para SSI.
- Supplemental Security Income (SSI) con pagos estatales adicionales (SSP) – disponible para inmigrantes calificados con discapacidad.
Además, servicios de apoyo en el hogar como:
- In-Home Supportive Services (IHSS) – asistencia para personas mayores o con discapacidad.
Existen también programas específicos de salud, como:
- Cobertura para cáncer de mama, cervical o próstata, que pueden beneficiar a muchos inmigrantes bajo ciertas condiciones.
Conocer estos programas permite aprovechar recursos que podrían cambiar tu vida, especialmente si desconocías su existencia.
- 1
ALERTA ROJA, inmigrantes latinos en EE. UU.: estos extranjeros quedarán sin LICENCIA de conducir a partir de esta fecha y por esta razón
- 2
ALERTA MÁXIMA para inmigrantes en Florida: Ron DeSantis RECHAZA dar ciudadanía a indocumentados que no cumplan con esta norma
- 3
ALERTA ROJA para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: el DHS sancionará con MILLONARIA MULTA a las personas que no cumplan con esta orden
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90