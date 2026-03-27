¡Aviso importante! En Estados Unidos, una gran cantidad de contribuyentes se encuentran en plena temporada de impuestos, buscando obtener sus reembolsos federales tras presentar de manera correcta sus declaraciones al Servicio de Impuestos Internos (IRS). No obstante, son pocos los que conocen los factores que pueden ocasionar retrasos en la recepción de estos fondos. ¿Cuáles son?

Atención, contribuyentes: las cinco razones por las que el cheque del IRS podría retrasarse y perjudicarte

Medios internacionales y las autoridades locales informaron recientemente sobre lo que debes tomar en cuenta sobre las últimas actualizaciones del IRS y el retraso de los reembolsos federales en EE. UU.. IRS ha compartido cinco motivos que pueden ocasionar esta alarmante situación:

Importante, contribuyente: las cinco razones por las que el cheque del IRS podría retrasarse y perjudicarte.

La demora puede deberse a la solicitud de beneficios específicos , como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo y el Crédito Tributario Adicional por Hijos. La Ley PATH de 2015 establece que estos pagos no se emiten antes de mediados de febrero, lo que significa que los reembolsos suelen comenzar a entregarse a partir del 2 de marzo.

, como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo y el Crédito Tributario Adicional por Hijos. La Ley PATH de 2015 establece que estos pagos no se emiten antes de mediados de febrero, lo que significa que los reembolsos suelen comenzar a entregarse a partir del 2 de marzo. El método de presentación de la declaración impacta en el tiempo de procesamiento. Aquellos que optan por enviar sus formularios en papel por correo postal pueden experimentar un proceso más prolongado, que puede extenderse hasta 42 días o más, en comparación con la rapidez del sistema electrónico.

impacta en el tiempo de procesamiento. Aquellos que optan por enviar sus formularios en papel por correo postal pueden experimentar un proceso más prolongado, que puede extenderse hasta 42 días o más, en comparación con la rapidez del sistema electrónico. Errores en la documentación . Si se detectan datos incorrectos o inconsistencias en el formulario, el IRS deberá llevar a cabo revisiones manuales adicionales, lo que retrasa el proceso.

. Si se detectan datos incorrectos o inconsistencias en el formulario, el IRS deberá llevar a cabo revisiones manuales adicionales, lo que retrasa el proceso. Los contribuyentes con deudas federales pendientes pueden enfrentar retenciones en sus reembolsos. Cuando el IRS identifica saldos impagos, puede retener parte o la totalidad del reembolso para saldar obligaciones tributarias anteriores.

pueden enfrentar retenciones en sus reembolsos. Cuando el IRS identifica saldos impagos, puede retener parte o la totalidad del reembolso para saldar obligaciones tributarias anteriores. La falta de actualización en los datos bancarios también puede ser un obstáculo común que retrasa la recepción de los reembolsos.

IRS: así puedes monitorear el estado del reembolso y qué debes tomar en cuenta

Los contribuyentes cuentan con la posibilidad de verificar el estado de sus trámites a través de la herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” y la aplicación móvil IRS2Go.

Vale resaltar que ambas plataformas se actualizan todos los días y requieren datos específicos, como el número de Seguro Social o ITIN, el estado civil tributario y el monto exacto de la devolución esperada. Es necesario que los usuarios conozcan que, si el estado del trámite no presenta cambios, la agencia puede procesar las declaraciones en función del orden en que fueron recibidas.