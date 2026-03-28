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ALERTA ROJA, contribuyentes inmigrantes y ciudadanos: IRS irá casa por casa para CORROBORAR el cumplimiento de las obligaciones fiscales
El IRS llevará a cabo visitas domiciliarias con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes en EE. UU.
¡Atención! Recientemente, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) compartió, a través de su página oficial, las situaciones en las que sus funcionarios pueden acudir al hogar de un contribuyente para comprobar el cumplimiento de sus responsabilidades fiscales. ¿Qué se busca con esta medida y qué sanción recibirían quienes incumplan las normativas?
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ALERTA, contribuyentes: IRS irá casa por casa para corroborar el cumplimiento de las obligaciones fiscales
La agencia tributaria (IRS) confirmó que notificará, a partir de ahora, a los contribuyentes sobre la programación de visitas para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. En caso de que no se reciba respuesta a los intentos de contacto, la visita se llevará a cabo de todos modos. 'El Cronista' compartió más información sobre esta medida.
Vale precisar que el organismo recaudador de EE. UU. ha señalado que sus funcionarios son empleados civiles con la capacidad de intervenir directamente en el proceso de cobro. Durante estas visitas, se brinda información sobre los derechos de los contribuyentes y las posibles consecuencias de no cumplir con sus obligaciones tributarias.
IRS irá casa por casa para corroborar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Como parte del procedimiento, se coordina el envío de la Carta 725-B o una llamada telefónica para la realización de la cita. Para confirmar la visita, también se debe llamar al número indicado en la carta. Si no se obtiene respuesta, se enviarán múltiples notificaciones, pero si la falta de contacto continúa, la visita se realizará sin ninguna excepción.
¿Qué puede suceder si IRS llega a tu hogar?
Bajo este contexto e información de la prensa, se conoció que, en este proceso, se abordarán las declaraciones y los impuestos pendientes.
Si se evidencian las obligaciones adeudadas, los contribuyentes tendrán la posibilidad de saldar su deuda directamente con el funcionario en el acto. Asimismo, se ofrecerá la alternativa de llevar a cabo el pago de manera online, facilitando así el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
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